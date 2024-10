Ogni giorno i giocatori italiani hanno modo di partecipare ad uno dei concorsi Sisal più amati di sempre. Il Million Day. Il gioco mette in palio fino a un milione di euro, come ci dice il nome stesso, e lo fa con una giocata che ha un costo molto esiguo: partecipare al concorso costa infatti appena un euro. Sarà proprio questa la somma che andrà puntata sulla propria cinquina preferita, che invece andrà scelta tra l’1 e il 55. I giocatori, dopo aver optato per i numeri che preferiscono, potranno anche decidere se effettuare una giocata semplice, ovvero “secca”, oppure se effettuarne una plurima che consentirà, come dice il nome stesso, di giocare più combinazioni in un’unica schedina. In questo caso il costo delle giocate è di un euro ciascuno e dunque in base a quante decideranno di farne i giocatori, il costo aumenterà o diminuirà. Infine c’è un terzo genere di giocata, quello più complesso: parliamo di quella sistemistica. In questo caso, come ci dice lo stesso nome, i giocatori potranno effettuare una giocata con un sistema che potrà essere ridotto o integrale. Le combinazioni permetteranno di vincere più facilmente anche se avranno un costo più alto.

Estrazione Million Day di oggi 30 ottobre 2024/ Scopri i numeri vincenti delle ore 20.30

A disposizione dei giocatori c’è anche un’altra “funzionalità”. Si potrà decidere di effettuare la propria giocata in abbonamento, ripetendola dunque per un certo numero di volte. L’abbonamento, nel caso della giocata semplice e plurima, potrà essere fino a dieci giocate. Per quanto riguarda invece la giocata sistemistica, questa potrà essere ripetuta per un massimo di cinque volte. I giocatori potranno decidere se giocare sempre allo stesso orario, dunque alle 13.00 o alle 20.30, oppure se giocare su entrambi gli appuntamenti che ogni giorno vengono messi a disposizione dei giocatori che prendono parte al concorso. Andiamo ora a vedere i numeri vincenti della giornata sull’estrazione delle 20.30.

Numeri Million Day di oggi 30 ottobre 2024/ Estrazione dei numeri vincenti delle ore 13.00

MILLION DAY, ECCO LE CINQUINE VINCENTI DI OGGI DELLE 20.30

Million Day: –

Extra Million Day: –