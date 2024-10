La settimana prosegue e tra i vari impegni di oggi c’è anche quello con il Million Day, il concorso fortunato che mette in palio fino a un milione di euro ogni giorno, in due diversi appuntamenti. Se facciamo i calcoli, infatti, sono due i milioni che vengono messi in palio dal concorso considerando che sono due le estrazioni che ogni giorno vengono messe a disposizione dei giocatori, che possono così decidere di puntare su una delle due secondo le proprie preferenze o esigenze. Il primo appuntamento è quello delle ore 13.00 mentre il secondo c’è alle 20.30. Entrambi hanno le stesse regole: cambia dunque solamente l’orario e ogni giocatore potrà decidere liberamente a qualche concorso prendere parte e se giocare solamente al gioco principale oppure se fare lo stesso con l’Extra Million Day, il concorso aggiuntivo che invece in palio mette fino a 100.000 euro.

Su questo secondo gioco possiamo dire che le regole sono le stesse del gioco principale: bisogna scegliere cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55 e puntare un euro. C’è però una distinzione importante da fare: il gioco secondario vedrà estratti i propri cinque numeri su quelli non vincenti del concorso primario. Dunque, questo vuol dire che le due cinquine saranno differenti e per i giocatori il concorso dell’Extra Milion rappresenta una seconda possibilità di vincere, dunque di portare a casa dei premi importanti che in questo caso arriverebbero a 100.000 euro. In questo articolo andremo ora a scoprire i numeri fortunati del concorso delle ore 13.00, il primo della giornata. Buona fortuna a tutti i giocatori, nella speranza che possa arrivare la vittoria da un milione di euro anche in questo mercoledì 30 ottobre 2024.

MILLION DAY: ANDIAMO A VEDERE I NUMERI DI OGGI ALLE 13.00

Million Day: –

Extra Million Day: –