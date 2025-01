Sta per tenersi il secondo appuntamento di oggi – ovvero venerdì 10 gennaio 2025 – con il Million Day e l’Extra MillionDay che ci accompagneranno verso gli ultimissimi numeri vincenti di questa lunga giornata che vedrà in rapidissima successione susseguirsi le estrazioni di Lotto, 10eLotto, Superenalotto, Simbolotto e anche l’Eurojackpot tutte concentrare nei minuti immediatamente successivi alle 20; mentre dal conto del Million Day e del suo compare Extra i sorteggi non si terranno prima delle 20:30 e saranno – d’altronde come sempre – del tutto automatizzati rendendo questo il gioco sicuramente più singolare dell’intero (ed enorme) pool di giochi settimanalmente offerti dall’Agenzia Dogane e Monopoli!

Peraltro – ma questa non è certamente una prerogativa di questo apprezzatissimo gioco – a rendere ancor più interessante il Million Day c’è il fatto che una scommessa vi costerà solamente un euro, con l’opportunità unica che riottenerlo indietro raddoppiato nel caso in cui riusciate ad indovinare almeno un paio di numeri che vedremo assieme durante il sorteggio serale: una circostanza che statisticamente capita ad almeno una schedina ogni diciassette; mentre ovviamente quel dato andrà via via aumentando man mano che aumenterà anche il valore del premio e – di conseguenza – la quantità di numeri che dovrete aver indovinato con la vostra scommessa per portarvelo a casa.

Soffermandoci proprio su questo interessante aspetto nella nostra lunga attesa per la scoperta dei numeri vincenti del Million Day serale di oggi, vale la pena dirvi che se vorrete portarvi a casa quei 50 euro che caratterizzano la seconda categoria di vincita le probabilità scenderanno ad una schedina ogni 284, ed – ancora – ad una ogni 13mila 915 nel caso in cui puntiate i vostri occhi sul bottino dal valore di mille euro; mentre infine l’ambitissimo milione associato all’intera cinquina ha una probabilità di uscire di una schedina ogni 3 milioni e 478mila 761: dati che tornano identici anche se guardiamo alla versione Extra.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI DI OGGI DELLE 20:30

Million Day: 3 -11 – 14 – 35 – 46

Extra MillionDay: 13 – 18 – 23 – 27 – 53