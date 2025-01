Manca poco più di un’oretta al secondo – e purtroppo ultimo – concorso odierno del Million Day e dell’Extra MillionDay che con i loro sorteggi delle cinquine vincenti potrebbero tornare a portare quell’ambitissimo premio milionario protagonista di questo gioco nelle tasche di qualcuno di particolarmente fortunato tra voi, carissimi ed affezionati lettori: giusto a titolo informativo (pur sempre certi che ne sarete già perfettamente al corrente) vi ricordiamo che l’estrazione si terrà esattamente alle ore 20:30, consegnandoci – appunto – la terza e la quarta cinquine vincenti del Million Day di oggi dopo i primi due concorsi che si sono già tenuti alle ore 13:00; il tutto in modo completamente automatico e con un esito che non mancheremo di riportarvi tra queste righe non appena verrà ufficialmente annunciato!

Dato che quasi certamente non occorrerà neppure riportarvi le semplicissime regole del Million Day (ci limitiamo a dirvi che sono sempre identiche tra loro, chiedendovi di scegliere cinque numeri da indicare nell’apposita schedina entro un limite fissato a 10 minuti prima del sorteggio), oggi vorremo soffermarci sulle statistiche di questo sempre partecipatissimo concorso: innanzitutto – con dati che si riferiscono agli ultimi 365 giorni consecutivi e, dunque, a 730 concorsi – vi diciamo subito che la serie di numeri più fortunati (ovvero estratti con maggiori frequenza) vede al primo posto il 54, seguito dal quartetto 25-17-9-7 che hanno incassato – tutti e cinque – almeno 135 presenze, fino ad un massimo per il primo di 149.

D’altra parte (e forse anche più interessanti per gli indecisi sui numerini su cui puntare tra voi), per quanto riguarda i numeri sfortunati – ovvero, in questo caso, che per più concorsi consecutivi non sono stati presente nei sorteggi – al primo posto da parecchio tempo troviamo il 30 (attualmente sull’ordine delle 42 assenze); mentre al secondo il 14 e nelle ultime tre posizioni il tris 7-29-55: una cinquina che potrebbe – insomma – contenere una sorpresa o una delusione, ma spetterà solamente a voi decidere cosa farvene!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI DI OGGI DELLE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay:

