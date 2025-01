Sta per chiudersi l’ennesima giornata di concorsi ed estrazioni con l’ultimissimo appuntamento con la Dea Bendata che in questo sabato 18 gennaio 2025 – ma in realtà anche in tutti gli altri giorni della settimana e dell’anno – sarà dedicato ancora una volta al Million Day e all’Extra Million Day che sono già usciti trionfanti da un primissimo appuntamento che si è tenuto alle ore 13:00 e che abbiamo affrontato e seguito in diretta assieme a voi – carissimi ed affezionati lettori – in un altro articolo che vi invitiamo a recuperare nel caso in cui la vostra giocata fosse valida per quel concorso; mentre se siete rimasti qui con noi vi ricordiamo (anche se non ce ne sarà certamente bisogno!) che il nuovo sorteggio del Million Day si terrà precisamente alle ore 20:30!

Se voleste cercare di accaparrarvi uno dei tanti premi – ovviamente con il tipico milione che da sempre occupa il primo posto dei sogni dei tanti giocatori del Million Day – vi ricordiamo anche che in linea di massima vi basterà scegliere una qualsiasi cinquina di numeri che siano (ovviamente tutti e cinque) compresi tra l’1 e il 55 che andranno indicati nell’apposita schedina che trovate sia in qualsiasi ricevitoria, che nei vari punti scommessa abilitati o anche – molto più comodamente – online su decine di siti ed app differenti: il costo – che ricordiamo si potrebbe trasformare in un milione di euro – sarà di appena un euro, decisamente alla portata di tutti!

Inoltre, se proprio non foste in grado (o non aveste voglia!) di scegliere cinque numeri per renderli protagonisti della vostra scommessa del Million Day, giocando fisicamente in ricevitoria – solo ed esclusivamente in questo modo – potrete anche scegliere la simpatica opzione ‘giocata fortunata‘: barrandola (la trovate vicino ai numeri) il sistema vi assegnerà una cinquina casuale e potrete tranquillamente partecipare all’estrazione senza neppure dover fare lo sforzo di scegliervi i numerini!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay:

