Non manca tanto al primo appuntamento odierno con l’estrazione del Million Day che assieme al suo sempre fedelissimo concorso Extra ci terrà compagnia in un primo momento alle ore 13:00 e poi ancora – dopo tutta la lunga serie di estrazioni associate al Lotto che includeranno come sempre anche il Superenalotto e il 10eLotto – allo scoccare delle ore 20:30 rendendo in entrambe le occasioni protagonista il loro ambitissimo premio dal valore di un milione di euro: come sempre vi ricordiamo che per portarvelo a casa dovrete ovviamente indovinare l’intera sequenza da cinque numeri che verranno sorteggiati in uno dei due concorsi odierni del Million Day; ma d’altra vi ricordiamo anche che le probabilità di riuscirci saranno solamente una ogni 3 milioni 478mila e 761 schedine giocate, rendendola di fatto una missione tutt’altro che facile.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 16 gennaio 2025/ Scopri le combinazioni delle ore 20:30

Oggi, attendendo il sorteggio delle 13:00 del Million Day, vogliamo ricordarvi che oltre alla consueta modalità di gioco fisica che potrete fare in qualsiasi ricevitoria ne esiste anche un’altra che vi permette di giocare comodamente dal vostro cellulare o pc: per farlo dovrete scegliere uno dei tantissimi siti di scommesse accreditati dall’Agenzia Dogane e Monopoli, oppure anche l’apposita app ufficiale MyLotteries; in entrambi i casi iscrivendovi e creando un conto di gioco, ma con l’interessante fatto che quasi sempre vi verrà riconosciuto un bonus di benvenuto variabile da sito a sito che renderà del tutto gratuite le vostre primissime (tendenzialmente cinque o dieci) giocate!

Estrazione Million Day di oggi 16 gennaio 2025/ Numeri vincenti delle cinquine delle ore 13:00

Un altro aspetto interessante della giocata online al Million Day è che renderà del tutto automatica l’eventuale ricezione del vostro premio che vi verrà automaticamente accreditato nel vostro conto di gioco e da lì potrete poi incassarlo chiedendo che vi venga accreditato sul conto corrente collegato al sito, oppure riutilizzarlo per le vostre eventuali giocate future; tutti i premi, salvo quelli da un milione e dal 100mila euro che dovrete incassare personalmente in una filiale della Banca Intesa Sanpaolo.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay:

Estrazione Million Day di oggi 15 gennaio 2025/ Numeri vincenti delle ore 20:30