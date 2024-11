La giornata è appena iniziata e mentre questo autunno entra sempre più nel vivo, cominciano a vedersi in giro, nei negozi ma anche nelle case, le prime luci di Natale. Gli addobbi scintillanti ci lasciano pensare che il periodo più bello dell’anno è davvero vicinissimo e infatti è proprio così: manca poco più di un mese al Natale e se per qualcuno è tanto, per altri l’attesa è davvero quasi terminata. Sicuramente a questa categoria di persone fanno parte coloro i quali hanno già allestito l’albero, cominciato a comprare i primi regali e magari visitato, in uno dei giorni del weekend, qualche splendido mercatino dove cioccolata calda e oggettini deliziosi d’artigianato, la fanno da padrone. In attesa di vivere a pieno la magia di questo periodo magico, godiamoci invece i giorni che precedono il Natale e viviamo a pieno tutto quello che ci aspetta, tra cui anche… Il Million Day!

Chi lo conosce lo sa: il Million Day è un concorso molto amato da tutti gli italiani perché mette in palio dei premi molto preziosi che arrivano fino a un milione di euro. Prima di andare a conoscere le cinquine fortunate del giorno nel primo appuntamento della giornata, quella delle 13.00, andiamo a ripassare velocemente le regole per chi è nuovo al gioco. Si partecipa al Million Day solamente scegliendo cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55: dopo aver scelto la propria cinquina andrà avanzata una giocata che può essere semplice, con una sola combinazione, plurima, con più cinquine all’interno della stessa schedina o ancora sistemistica. Di base, la giocata ha il costo di un euro che può aumentare però se si effettua una giocata plurima o sistemistica.

