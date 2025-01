Pronti per una serata all’insegna delle estrazioni di Million Day ed Extra MillionDay? Ormai è tutto pronto per scoprire i numeri vincenti di questi due giochi, quindi stiamo per scoprire le due combinazioni fortunate dell’appuntamento della serata di oggi, martedì 21 gennaio 2025. Vincere non è semplice, ma tentare la fortuna lo è, anche perché si può giocare anche online, in maniera semplice e rapida.

In questo caso, dovete affidarvi ai rivenditori autorizzati o tramite l’applicazione ufficiale di My Lotteries, ma chiaramente dovete avere un conto gioco che sia attivo o provvedere all’apertura di uno nuovo. I numeri fortunati saranno poi disponibili anche in ricevitoria, sul sito ufficiale del gioco e sulla stessa app, ma potete anche prendere visione delle statistiche magari per una futura giocata.

Tanto quanto è importante sapere come si gioca a questo gioco, è altrettanto doveroso avere le giuste informazioni sulla riscossione delle eventuali vincite, che possono cambiare a seconda della modalità prescelta, visto che si può giocare online o in ricevitoria. Se avete ottenuto una vincita che non supera i mille euro, e questo accade indovinando 4 numeri della combinazione fortunate, basta prenotare il ritiro in un punto vendita autorizzato, ma se avete effettuato la giocata online, si può semplicemente richiedere l’accredito sul conto gioco.

Chi riesce a ottenere il premio milionario, invece, deve affidarsi a Intesa Sanpaolo o all’Ufficio Premi di Roma, senza però dimenticare di portare con sé la giocata fortunata e i propri documenti di identità, altrimenti non si può richiedere il pagamento del premio.

MILLION DAY: ECCO I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 4 – 5 – 14 – 28 – 43

Extra MillionDay: 8 – 25 – 26 – 48 – 53