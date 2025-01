Si ripete instancabile e senza mai nessun tipo di pausa l’appuntamento (o meglio, gli appuntamenti) giornaliero con il Million Day e il suo sempre associato Extra MillionDay: si tratta – a conti fatti – di due tra i giochi più partecipati ed apprezzati dagli italiani, in grado di attirare migliaia di scommettitori grazie soprattutto – ed è una caratteristica invidiabile che, purtroppo, manca a tutti gli altri concorsi a premi più famosi, partendo dal Lotto ed arrivando fino al milionario Superenalotto – al doppio sorteggio giornaliero che tra le ore 13:00 e le 20:30 ci consegnerà due differenti cinquine grazie alle quali potrete provare ad accaparrarvi quel primo da un milione di euro che da sempre caratterizza il Million Day!

Giusto per tenervi (e tenerci) un po’ di compagnia nell’attesa delle prima cinquina vincente di oggi e – soprattutto – del premio che potreste esservi portati a casa, oggi ci piacerebbe fare un piccolo viaggio indietro nel tempo nella (neanche tanto) lunga storia del Million Day: il suo debutto ufficiale – infatti – risale alla giornata del 7 febbraio del 2018 quando vennero sorteggiati i primi cinque numeri vincenti (se vi possono interessare, furono il 7, il 16, il 43, il 44 e il 51) della storia di questo concorso che all’epoca consisteva in una sola estrazione giornaliera – ovvero quella delle 20:30 – che nel corso degli anni non è mai cambiata.

Per incappare nella prima vincita milionaria del Million Day non si dovette attendere neppure tanto a lungo perché appena nove giorni dopo – ovvero il 16 febbraio – grazie alla combinazione 40-41-44-46-48 nel piccolo comune di Caltagirone fu assegnato il primo storico milione; seguito poi da altre due vincite centrate l’1 e il 4 di marzo a Fumone e a Gioiosa Ionica, poi ripetute anche nuovamente il 6, l’8, il 13, il 17 in uno dei mesi in assoluto più fortunati degli ultimi 6 anni di concorsi ed estrazioni!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay:

