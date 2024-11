La settimana prosegue e anche oggi c’è un nuovo appuntamento con il concorso fortunato del Million Day che offre come ogni giorno la possibilità di vincere dei premi importanti che arrivano fino a un milione di euro. Prima di andare a conoscere i numeri vincenti di oggi alle ore 13.00, andiamo a vedere qualche statistica del gioco che potrebbe aiutarci nella scelta dei numeri da giocare nella prima estrazione del giorno. Tra i ritardatari assoluti, ovvero quelli che mancano da più tempo sui due concorsi, Million ed Extra Million Day, troviamo il 43 che non si vede da 26 estrazioni. Segue il numero 4 che invece manca da 24 mentre il 28 manca da 20 estrazioni. Sono 17 le assenze del 40 mentre da 16 non si vede il 44. Infine da 13 estrazioni mancano i numeri 32 e 5 mentre il 49 e il 24 mancano da 9 estrazioni. Chiude il 12 che manca da 8 estrazioni.

Numeri vincenti Million Day di oggi 20 novembre 2024/ L'estrazione delle ore 20:30

Parlando invece dei singoli concorsi, vediamo che il numero 32 è quello che manca da più tempo sul concorso principale del Million Day: non si vede da 47 estrazioni. Il 21 manca invece da 44 seguito dal 12 che non si vede da 33 estrazioni. La top 3 dei numeri assenti sull’Extra Million Day vede invece in pole il 4 che manca da 33 estrazioni, seguito dal 10 che non si vede invece da ben 29 estrazioni. A chiudere la “top 3” dei grandi assenti, sul concorso secondario del gioco fortunato e quotidiano, troviamo il 5 che come il 10 manca da 29 estrazioni. Ora che abbiamo visto quelle che sono le statistiche del gioco del Million Day, andiamo a scoprire finalmente le cinquine fortunate di oggi sia per quanto riguarda il primo concorso che il secondo, quello dell’Extra Million Day. Buona fortuna a tutti i giocatori che hanno puntato un euro.

Numeri vincenti Million Day di oggi 20 novembre 2024/ Le cinquine delle ore 13:00

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL 21 NOVEMBRE DELLE ORE 13.00

