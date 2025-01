Continua il mese – purtroppo – sfortunato del Million Day e dell’Extra MillionDay che nel corso dei primi 44 appuntamenti che ci ha già riservato questo appena iniziato 2025 si è contato solamente un premio dal valore di un milione di euro che da sempre è il più ambito (nonché ovviamente quello più alto!) tra i tanti in palio in questo partecipatissimo concorso: la vincita – vale certamente la pena ricordarlo – milionaria del Million Day di cui vi abbiamo parlato risale allo scorso 12 gennaio e finì nelle tasche di un giocatore fiorentino che riuscì ad indovinare l’intera cinquina sorteggiata alle ore 13:00; mentre da lì non si sono visti uscire altri milioni e l’attesa si sta ormai facendo sempre più snervante.

Estrazione Million Day di oggi 22 gennaio 2025/ Numeri vincenti delle ore 20:30

Visto che l’abbiamo già accennato ben due volte, vale certamente la pena precisare e ricordare che tutti i premi in palio nel Million Day – peraltro con un esempio unico nel suo genere rispetto a tutti gli altri famosissimi e partecipatissimi giochi ai quali ci siamo abituati – sono fissi e non dipendono né dalla quantità di altri vincitori che rientrano in una determinata categoria di premi, né dalla vostra scommessa iniziale: l’unica discriminante – infatti – è quanti dei cinque numeri sorteggiati o alle 13:00 o alle 20:30 sarete riusciti ad indovinare con la vostra puntata!

Million Day, numeri vincenti di oggi 22 gennaio 2025/ L'estrazione delle ore 13:00

Oltre al già citato milione che vi spetterà indovinando la cinquina protagonista del sorteggio del Million Day, tra gli altri premi vale certamente la pena ricordare che nel secondo ‘gradino’ – ovvero associato a quattro numeri su cinque indovinati – si trova un bottino da mille euro, seguito da altri due premi da 50 e 2 euro; mentre – e qui verrebbe da dire ovviamente, specialmente per i più ‘rodati’ con i concorsi a premi – a chi riuscirà ad indovinare un solo numero non spetterà nessun tipo di premio.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay:

Estrazione Numeri vincenti Million Day/ Le cinquine di oggi 21 gennaio 2025 delle ore 20:30