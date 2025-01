Sta per tornare, puntuale come un orologio svizzero, il Million Day. Alle ore 20:30 di oggi, sabato 25 gennaio 2025, scopriremo quali saranno i numeri vincenti di questa seconda giocata, grazie alla relativa estrazione. Già, perchè i monopoli di stato vi danno la possibilità di tentare due volte la fortuna con il Million Day visto che, oltre alla consueta estrazione “di pranzo” quella delle ore 13:00, potrete giocare anche la sera, sperando magari di cenare scoprendo di essere diventati milionari.

Numeri vincenti Million Day di oggi 25 gennaio 2025/ L’estrazione delle cinquine delle ore 13:00

Se infatti riusciste ad indovinare i 5 numeri vincenti di oggi, a quel punto vi assicurerete un premio fantastico, leggasi un milione di euro, entrando così di diritto nel club dei milionari del nostro Paese. Per poter giocare al Million Day avete diverse possibilità, a cominciare da quella più classica e gettonata, ovvero, recarvi in una delle tantissime ricevitorie, magari quella più vicina a voi o che vi sta più simpatica. A quel punto detterete i numeri all’addetto, o compilerete la schedina apposita, e una volta registrata dal terminale il gioco è fatto. Si può anche giocare via applicazione ufficiale, direttamente dal vostro telefono, o infine attraverso il pc, via web: ma affrettatevi perchè l’estrazione delle ore 20:30 di oggi del Million Day sta per cominciare.

