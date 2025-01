Manca sempre meno al secondo appuntamento quotidiano con il Million Day e l’Extra MillionDay che esattamente alle ore 20:30 ci permetteranno di scoprire le seconde cinquine vincenti di oggi – giovedì 23 gennaio 2025 – ed eventualmente anche il premio che potreste esservi aggiudicati con la giusta dose di fortuna: ad oggi vi ricordiamo che su 44 concorsi che si sono già tenuti negli ultimi 22 giorni (come sempre due al giorno, che oltre a quello che ci aspetta a breve ne includono anche un primo alle ore 13:00) abbiamo visto assegnare un solo premio da un milione di euro; ma il segreto è certamente quello di perseverare senza perdere le speranze, attendendo pazientemente il giorno il cui il Million Day deciderà di premiare proprio voi!

Se magari foste capitati qui per puro caso o perché incuriositi dal Million Day dopo averne sentito parlare da qualche parte – e certamente attirati da quel milione in palio – ci teniamo a rissicurarvi sul fatto che tentare la sorte è facilissimo perché vi richiederà semplicemente di scegliere una combinazione da cinque numeri con la quale compilare l’apposita schedina: quest’ultima la potete trovare online (sui siti di qualsiasi agenzia di scommesse, sul sito ufficiale MyLotteriesPlay o anche sull’omonima app mobile) o fisicamente nei bet point e nelle ricevitorie Sisal; senza alcun tipo di differenza di sorta.

I numeri che potrete scegliere per il Million Day dovranno essere tutti inclusi tra l’1 e il 55 e vi ricordiamo che complessivamente non esistono reali consigli su quali dovreste scegliere dato che si tratta di pura e semplice casualità: il nostro consiglio è quello di pensare ad una data che per voi è fortunata, oppure a qualche numero ricorrente nella vostra vita; ma potreste anche rivolgervi alla Smorfia Napoletana affidandole il vostro ultimo sogno per farvelo tradurre in numeri.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: