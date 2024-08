Sul finire di agosto – con il ritorno alla normalità e alla routine ormai alle porte – il Million Day è tornato a colpire donando un paio di giorni fa una ricchissima emozione ad un fortunato giocatore: le speranza è che oggi (ovviamente mercoledì 28 agosto 2024) la Dea Bendata decida di fare il bis; magari non donando esattamente il milione del gioco principale, ma quanto meno i 100mila in palio nella sua sempre apprezzata versione ‘Extra’ che si tiene pochissimi secondi dopo l’estrazione principale!

MILLION DAY, ESTRAZIONE CINQUINE OGGI 27 AGOSTO 2024/ I numeri vincenti delle 20.30: ecco le vincite

Per scoprirlo – ovviamente – sarà innanzitutto necessario che voi carissimi lettori e giocatori del Million Day piazziate le vostre scommesse, tenendo bene a mente che (come capita ormai da diversi mesi a questa parte) in totale gli appuntamenti con entrambi i giochi saranno ben due: nel caso non ve li ricordiate o siate dei novizi, vi ricordiamo che il primo si terrà tra pochi minuti, precisamente alle ore 13:00; mentre il secondo arriverà in serata non prima delle 20:30, con noi de ilSussidiario.net che vi seguiremo in entrambi questi viaggi (speriamo!) milionari per riportarti tutte le cinquine vincenti!

Estrazione Million Day, cinquine di oggi 27 agosto 2024/ Numeri vincenti delle 13: la combinazione

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: COMBINAZIONI VINCENTI DELLE ORE 13:00

MILLION DAY:

EXTRA MILLIONDAY: