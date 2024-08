Era da un po’ di tempo che la fortuna non baciava qualche giocatore al Million Day, il fortunato concorso che mette in palio premi importanti che arrivano fino a un milione di euro. Ed è proprio quanto è accaduto l’altro ieri, 25 agosto, con l’estrazione delle 20.30, che ha portato proprio al premio più ambito da tutti i giocatori. Si è trattato della 300esima vincita milionaria dal lancio del Million Day: la precedente era avvenuta un mese prima, il 26 luglio ad Entratico, in provincia di Bergamo. Ieri invece, nell’estrazione delle 13.00, non sono arrivate vittorie con i numeri estratti che sono stati 17, 19, 26, 29 e 34 per il concorso principale e 12, 13, 18, 20 e 25 per l’Extra Million Day, quel gioco aggiuntivo che invece in palio mette 100.000 euro.

Ricordiamo che per partecipare al concorso basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 per il gioco principale, mentre per il secondo le regole sono le stesse ma i numeri vincenti saranno estratti sui quelli non vincenti del gioco principale. Il gioco offre una doppia possibilità di vincita ogni giorno: la prima estrazione c’è alle 13 e la seconda alle 20.30 e in questo articolo ci concentreremo proprio sul primo appuntamento del giorno, ovvero quello dell’ora di pranzo.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI

MILLION DAY: 1 – 8 – 17 – 45 – 53

EXTRA MILLION DAY: 16 – 38 – 40 – 50 – 54