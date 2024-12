Siamo – infine – arrivati agli ultimissimi due appuntamenti del 2024 con il Million Day e l’Extra MillionDay che terranno proprio oggi, ovviamente martedì 31 dicembre 2024, il penultimo sorteggio dell’anno alle ore 13 in punto e poi l’ultimo alle 20:30 chiudendo definitivamente uno degli anni più fortunati della sua lunga storia di estrazioni e concorsi: qui tra queste righe ci soffermeremo solamente sul primo dei due sorteggi – potenzialmente milionari – giornalieri del Million Day, mentre al secondo dedicheremo un altro articolo che pubblicheremo solamente in un secondo momento nel corso della giornata, ovviamente prima dell’appuntamento con la Dea Bendata; il tutto con la sempre ferma speranza che potremo chiudere questo 2024 in bellezza con una vera e propria pioggia di premi nelle vostre tasche!

Dato che anche oggi non cambieranno di una virgola le regole del Million Day – comprendendo la più classica scelta della vostra cinquina preferita, la compilazione della schedina riservata a questo gioco, il pagamento della scommessa pari ad un euro e l’attesa per confrontare la vostra schedina e i numeri sorteggiati dalla Dea Bendata -, oggi vorremmo concentrarci sulle modalità di riscossione dell’eventuale premio che potreste esservi (con non poca fatica!) guadagnati a colpi di scommesse; partendo dal dire che le modalità sono leggermente differenti in base alla cifra vinta e alla modalità – tra online o in ricevitoria – di gioco scelta.

In linea generale, se avete giocato al Million Day in ricevitoria il nostro invito è sempre quello di tornare nel punto scommessa in cui avete piazzato la giocata, fermo restando che superata la soglia del 10.500 euro vinti sarete obbligati ad andare in una filiale della Banca Intesa Sanpaolo o all’Ufficio premi a Roma, ovviamente minuti di schedina, documento e conto corrente per ricevere il pagamento; mentre tutte le scommesse vinte online sotto quella stessa cifra (che in ogni caso vi costringerà a procedere nel medesimo modo appena descritto) vi verranno accreditate in automatico sul vostro conto di gioco!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI DI OGGI DELLE 13:00

