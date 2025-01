Siamo in attesa di conoscere i numeri vincenti del Million Day della seconda estrazione di oggi, quella delle ore 20:30. A breve scopriremo quindi le due cinquine fortunate, quella che vale un milione di euro, e quella che invece ne vale “solo” 100.000, ovvero, i numeri cosiddetti extra-Million Day. Chissà se questa sera ci sarà qualche nuovo milionario in Italia? Difficile dirlo fatto sta che si tratta di un gioco che regala spesso e volentieri vincite interessanti, di conseguenza tutto è possibile.

Nel frattempo bisognerà iniziare a pensare ai numeri da giocare se si vorrà tentare la fortuna e solitamente si giocano i cosiddetti numeri fortunati personali, ma anche delle date preziose, o ancora, i numeri associati ai sogni. Tutti escamotage che a volte possono portare fortuna, altre volte un po’ meno, visto che per assurdo i numeri vincenti di oggi del Million Day potrebbero essere 1, 2, 3, 4, 5: chi mai li giocherebbe? In ogni caso, provate a tentare la fortuna e chissà mai che a breve vi ritroverete con un conto in banca ben più importante: buona giocata e buona estrazione delle ore 20:30 del Million Day.

MILLION DAY: TORNANO I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: