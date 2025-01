Si sta per ripetere (come ci siamo ormai abituati in questi lunghi mesi ed anni di estrazioni!) il secondo appuntamento giornaliero con il Million Day e l’Extra MillionDay che con i loro immancabili numeri vincenti potrebbero finalmente farvi incassare quel più volte sognato premio da un milione di euro che da sempre è protagonista di questo amatissimo concorso che conserva una cadenza giornaliera: il primo dei due appuntamenti di oggi – che vi ricordiamo essersi tenuto alle ore 13:00 – l’abbiamo già archiviato, mentre se siete capitati tra queste righe è quasi certamente perché siete alla ricerca dei numeri vincenti del concorso delle 20:30 del Million Day che potremo conoscere solamente una volta che si terrà l’effettivo appuntamento con la Dea Bendata!

Nel frattempo – e molto ovviamente dipende dall’orario che segnano i vostri orologi mentre state leggendo queste righe – vi ricordiamo che in ogni caso potreste essere ancora in tempo per piazzare la vostra scommessa per il Million Day: da regolamento – infatti – la finestra di gioco si chiude ogni volta con 10 minuti di anticipo rispetto al momento in cui viene fatto il sorteggio (ovvero alle 12:50 per il primo del giorno, oppure alle 20:20 per il secondo); ma d’altra parte se aveste sforato la finestra ci sarà sempre modo per piazzare la vostra scommessa per uno qualsiasi dei sorteggi che si terranno – sempre puntualissimi – nella giornata di domani o qualsiasi altro giorno dell’anno, festività incluse!

Inoltre, sempre entro le stesse identiche finestre nel caso in cui vogliate cercare di massimizzare la vostre possibilità di portarvi a casa un qualche bel premio (ma dicendo, in questo caso, addio al milione in cambio di un bottino decisamente inferiore), potrete anche decidere di partecipare al concorso dell’Extra Million Day che escluderà dal computo complessivo dei numeri estraibili i premi cinque sorteggiati!

