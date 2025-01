Ritorna puntuale come un orologio svizzero il secondo appuntamento di oggi con il Million Day. Alle ore 20:30 spazio infatti alla nuova estrazione e quindi potremo scoprire quali saranno i numeri vincenti dopo aver già visionato le cifre fortunate delle ore 13:00, la classica prima estrazione. In questa domenica, vigilia dell’Epifania, saranno tanti coloro che cercheranno la fortuna con l’obiettivo di portarsi a casa il premio principale, ovvero, un milione di euro, ma vincere non sarà affatto facile.

Siete in grado di azzeccare 5 numeri compresi fra l’1 e il 55? Bhe, nel caso non abbiate grande fantasia vi veniamo incontro noi regalandovi due cinquine che speriamo possano farvi venire il sorriso. Partiamo con i primi cinque numeri, e scegliamo l’1, che sta per il mese di gennaio. Quindi puntiamo sul 5, come il giorno odierno, poi il 20 e il 25 per celebrare il nuovo anno. Ci manca una sola cifra e allora scegliamo il 45. Per avere una seconda possibilità facciamo invece affidamento sul 10, il 13, poi il 23, il 33 e infine il 50. Se questi numeri profumano per voi di vittoria, allora andate subito a giocare il Million Day visto che l’estrazione delle 20:30 sta per cominciare.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, OGGI DELLE 20:30 RIVELATE LE ULTIME CINQUINE DEL GIORNO

