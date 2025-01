Si sta per ripetere l’attesissimo (e seguitissimo) secondo appuntamento giornaliero con il Million Day e il suo sempre collegato Extra MillionDay che dopo un dicembre – ma in realtà un intero anno – da sogno sembrano aver rallentato leggermente la loro fortuna in questo primissimo periodo dell’anno nuovo, ma siamo anche certi che ben presto la Dea Bendata tornerà a colpire con i suoi ricchissimi ed ambitissimi bottini che pioveranno ancora una volta sui tanti speranzosi giocatori che ambiscono a diventare milionari: dal conto nostro, l’invito che vogliamo rivolgervi è sempre quello di tenere duro e non lasciarvi abbattere, continuando a puntare le vostre cinquine preferite nei vari concorsi giornalieri del Million Day per riuscire – prima o poi – ad essere tra i nuovi fortunatissimi milionari italiani!

Numeri vincenti Million Day di oggi 3 gennaio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Senza soffermarci troppo a lungo su questo scontatissimo aspetto (che siamo peraltro certi la maggior parte di voi conosceranno già approfonditamente), vi ricordiamo che per un singola giocata al Million Day dovrete solamente scegliere cinque numeri con i quali vi basterà compilare la schedina – o anche dirli direttamente all’addetto della ricevitoria Sisal, nel caso siate di fretta o non vogliate compilare personalmente la ‘bolletta’ di gioco -, il tutto al costo di un solo caffè al bar (ovvero un misero e singolo euro) per poi confrontare la scommessa con i numeri che alle 20:30 verranno sorteggiati dalla Dea Bendata e riportati da noi de ilSussidiario.net tra queste stesse righe che state leggendo in questo momento!

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 2 gennaio 2025/ Le cinquine delle ore 20:30

Se voleste dei consigli sui numeri da giocare nel Million Day, dato che non volgiamo assumerci responsabilità nel darvi degli eventuali consigli sbagliati, ci limitiamo a dirvi che da parecchi concorsi a questa parte la cinquina 23-26-4-30-22 risulta essere quella maggiormente sfavorita; ricordandovi anche che online potete facilmente consultare il vocabolario della Smorfia Napoletana per tradurre i vostri sogni ricorrenti in numeri ottenendo una combinazione del tutto originale e potenzialmente fortunata.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI DI OGGI DELLE 20:30

Million Day:

Extra Million Day:

Million Day, numeri vincenti di oggi 2 gennaio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00