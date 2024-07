Il Million Day ritorna. Come ogni giorno della settimana è quasi tempo di estrazione, precisamente del primo sorteggio di oggi, giovedì 25 luglio 2024, quello delle ore 13:30. Preparatevi quindi con la schedina in mano o eventualmente con il vostro smartphone se aveste effettuato una giocata online o via app, in attesa appunto di scoprire quali sono i numeri fortunati odierni.

Intanto diamo una breve ripassata alla duplice estrazione del Million Day di ieri, a cominciare dagli ultimi numeri estratti, quelli delle ore 20:30. In serata sono usciti il 17, il 24, il 41, il 47 e infine il 49, mentre per gli extra Million Day la cinquina fortunata è stata composta da 12, 21, 36, 48 e 51. Proseguiamo con l’estrazione delle ore 13:00 di ieri sempre del Million Day, la prima giocata del giorno, leggasi 7, 9, 29, 43 e 48, mentre alle ore 20:30 sono stati sorteggiati l’1, il 4, il 24, il 49 e infine il 54. Quali numeri usciranno oggi? Lo scopriremo a breve, è tutto pronto per l’estrazione delle ore 13:30 di oggi, 25 luglio 2024, del Million Day.