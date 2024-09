Dopo il primissimo appuntamento odierno con il Million Day e l’Extra MillionDay che si è tenuto alle ore 13 in punto, torniamo tra queste righe per ricordarvi che tra una manciata di minuti si terrà il secondo – ed ultimo – appuntamento di oggi, lunedì 23 settembre 2024: l’orario da tenere a mente (anche se moltissimi tra voi cari lettori già lo sapranno) è quello delle 20:30 in cui da Roma verranno sorteggiate rapidamente le due cinquine che daranno il via al momento più entusiasmante della serata; ovvero il sempre attesissimo ricontrollo delle schedine da parte dei numerosissimi giocatori e la scoperta – decisamente entusiasmante – dell’eventuale premio che potrete immediatamente (o meglio: solamente domani, dato l’orario tardo) correre ad incassare!

Tra premi e incassi ci teniamo – poco prima di rimandarvi ai numeri vincenti di oggi – a ricordarvi che il Million Day mette in palio ben quattro premi diversi che oscillano da un minimo di 2 euro (che spettano a chi centra due tra i cinque numeri serali) ad un massimo che raggiunge l’impressionante cifra di 1 milione di euro (ovviamente per chi indovina l’intera cinquina); senza dimenticare che nella versione Extra ci saranno altri quattro premi compresi – in questo caso – tra i 4 e i 100mila euro! Similmente, nel caso in cui tra poco scoprirete di essere titolare di un qualche ricco bottino del Million Day potrete incassarlo in due modi diversi: fino ai mille euro basterà andare in una qualche ricevitoria Sisal a prenotare l’accredito; mentre per tutte le cifre superiori (lo ripetiamo: 1 milione o 100mila euro) sarà necessario fare lo stesso, ma recandosi in una filiale della Banca Intesa Sanpaolo, in entrambi i casi portandovi dietro la schedina vincente debitamente – e soprattutto meticolosamente – conservata!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: