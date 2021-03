Nunzia De Girolamo e la figlia Gea Boccia/ “Prima di Francesco non volevo figli”

Nunzia De Girolamo ha sposato Francesco Boccia, ex ministro per gli affari regionali e le autonomie nel governo Conte, il 23 dicembre 2011. Il 9 giugno 2012 la coppia ha avuto una bambina: Gea. Quando ha conosciuto il marito, nel 2009, Nunzia De Girolamo non aveva come obiettivi nozze e figli: “Poi, a 36 anni, ho sentito che mi mancava qualcosa: abbiamo scelto di avere un figlio”, ha raccontato a Elle, rivelando che la sua famiglia si è molto stupita quando ha annunciato di aspettare un bambino, perché era sempre stata votata alla carriera. Da quando è diventata mamma, la moglie di Fancesco Boccia non dorme più una notte intera: “Sono molto apprensiva: non passa notte senza che mi svegli più volte per vedere se mia figlia sta bene, se è coperta abbastanza. Tra noi c’è un legame fortissimo e io, lo ammetto, ho mille paure irrazionali”.

Nunzia De Girolamo e il legame con la figlia Gea Boccia

Gea Boccia, solare e brava a scuola, è una bambina molto timida e la mamma la sta aiutando a superare questo ostacolo “Insieme stiamo combattendo la sua timidezza: gliel’ho rappresentata come se fosse un muro da abbattere con un grande martello. Ce la stiamo facendo!”, ha raccontato a Elle. Nunzia De Girolamo e Francesco Boccia si sono conosciuti nel 2009: “Con lui è stato colpo di fulmine, non mi era mai accaduto. Sono stati il suo sorriso e il suo sguardo ad avermi colpito”, ha detto a “ Oggi è un altro giorno” spiegando che per mesi si sono parlati solo per mail. Prima di sposare Nunzia De Girolamo, Boccia ha avuto due figli da Benedetta Rizzo. “Prima di Francesco ero una donna in carriera che non voleva figli. Quando abbiamo deciso di sposarci in totale segretezza, ho capito che la mia vita sarebbe davvero cambiata”, ha aggiunto la De Girolamo nello studio di Serena Bortone.



