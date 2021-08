Nunzia De Girolamo “Francesco Boccia? L’attrazione è quella degli inizi/ “Fortunati”

Nunzia De Girolamo e suo marito Francesco Boccia sono i protagonisti di uno dei servizi pubblicati dal nuovo numero del settimanale Oggi. Tra loro baci appassionati sullo sfondo del Togo Bay, noto lido di Porto Cesareo, che di mostrano un’affinità fisica, oltre che mentale, molto forte. D’altronde è la stessa De Girolamo a confermare che da questo punto di vista, nonostante gli anni vissuti fianco a fianco, le cose non sono affatto cambiate.

“L’attrazione fisica è rimasta stabile, è proprio quella degli inizi. – ha ammesso l’ex ministro delle Politiche Agricole per il Pdl, oggi conduttrice; per poi aggiungere – È una cosa rara, siamo fortunati. E riservati: è difficile che ci lasciamo andare a effusioni in pubblico”. Difficile, dunque, vederli immersi in effusioni in pubblico, eppure in spiaggia, credendosi lontani da occhi indiscreti, la coppia non si nega qualche bacio appassionato.

Nunzia De Girolamo e Francesco Boccia, differenze… in vacanza!

Nunzia De Girolamo e Francesco Boccia stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza al mare ed è la conduttrice a raccontare di differenze di pensiero anche in questo senso. “Io sono più esigente, mi piacciono le cose di destra: lidi spaziosi, una casa comoda, bei ristoranti. – ha raccontato infatti l’ex ministro, svelando le ben diverse esigenze di suo marito in fatto di vacanze – Francesco è più spartano, si adatta: sa come sono quelli di sinistra… Gli va bene tutto, anche una cucina che cade a pezzi: tanto a lui cosa cambia, cucino io!”, ha poi scherzato. Differenze che, comunque, non intaccano la loro serenità, come le immagini pubblicate dal settimanale dimostrano.

