Nunzia De Girolamo/ “Nostalgia della politica? Io faccio Tv ora, loro fanno cinema!”

Nunzia De Girolamo apre la puntata di Oggi è un altro giorno in onda il 19 gennaio 2021. L’ex parlamentare dà il via alla chiacchierata con Serena Bortone proprio parlando dell’addio alla politica, svelando che non è stata una sua scelta. “La porta della parlamentare? Sarei un’ipocrita a dire che l’ho chiusa io, in realtà me l’hanno chiusa in faccia! – ha ammesso la De Girolamo, per poi spiegare che – Io volevo fare politica, mi piaceva tantissimo, poi le cose sono andate diversamente, da una notte all’altra ho scoperto di essere stata fatta fuori. E devo dire che qualcuno avrebbe potuto non rialzarsi io invece ho deciso di ripartire, ho iniziato a scrivere per alcuni giornali e a prendere il patentino di giornalista pubblicista. Poi sono ritornata in Tv…”. Oggi, infatti, Nunzia è un volto affermato del mondo dello spettacolo e su Rai 1 dichiara di esserne felice.

Nunzia De Girolamo, dall’addio alla politica a ballando con le stelle

Quando Serena Bortone le chiede se tornerebbe oggi a fare politica, Nunzia De Girolamo lancia una stoccata ai suoi ex colleghi: “Nessuna nostalgia ora, perché io sto facendo televisione ma loro stanno facendo cinema!” La De Girolamo ripercorre poi la sua avventura a Ballando con le stelle con Raimondo Todaro che, ammette, l’ha aiutata a riscoprire la sua femminilità. “Io non sono una consapevole della sua femminilità, sono sempre stata un maschiaccio.” ha infatti precisato a Serena Bortone.



