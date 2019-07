Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco fidanzati?/ Avvistati dopo Temptation Island…

Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco si sono lasciati almeno per tutti quelli che hanno visto Temptation Island 2019 e che li hanno visti alle prese con ben due falò di confronto che ha messo fine alla loro storia durata 13 anni, tra alti e bassi. Lei ha partecipato al programma convinta che lui voglia andare avanti con lei ma senza impegnarsi seriamente amando molto uscire con gli amici e divertirsi. La prova del suo comportamento è arrivato sin dai primi giorni nel villaggio con lui pronto a dedicarsi alle single (fino a baciarne quando pensava di non essere ripreso) e questo ha spinto Nunzia a chiedere un falò di confronto anticipato e di lasciarlo senza dargli modo di spiegarsi. Tutto è cambiato qualche giorno dopo quando proprio lei ha deciso di rivederlo ma senza ottenere molto. Tra mille scuse, proprio Arcangelo ha pensato bene di dire a Nunzia di meritare altro, qualcuno migliore di lui, e così ha chiuso i ponti con lei.

NUNZIA SANSONE E ARCANGELO BIANCO AVVISTATI DOPO TEMPTATION ISLAND?

Dopo la fine del programma potrebbe essere successo qualcosa di diverso tra Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco? Secondo alcuni fan sembra proprio di sì visto che Il Vicolo Delle News ha rilanciato la questione parlando di una fa che ha visto la coppia insieme in un locale. In particolare, il sito scrive: “Eccoci con una super-talpata da una nostra dolce talpina vicolina che riguarda proprio una coppietta di Temptation Island! […] Nelle storie di ieri sera di una famosa star del web è stata pubblicata una foto e nello sfondo si intravede una coppia, lei ha scritto “coppia uscita dal falò“, quindi sembrerebbe Nunzia e Arcangelo che ieri sera erano a cena proprio in quel locale!”. I due sono tornati insieme o si sono visti solo per mettere ancora in chiaro alcune cose tra di loro? Lo scopriremo solo alla fine del programma.

