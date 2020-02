Nunzia Settembre, sorella Pago/ “Orgogliosa di te, sei vero e onesto” (GF VIP 4)

Ancora sorprese per Pago nella Casa del Grande Fratello Vip. Prima di conoscere l’esito del televoto di questa sera, che potrebbe costringerlo a lasciare la Casa, arriva Nunzia. Si tratta della sorella di Pago che si commuove al solo vederla. La donna poi inizia: “Sono venuta qua per dirti che ti voglio bene. – inizia Nunzia, per poi continuare – Stai tranquillo, stanno tutti benissimo, mamma è una roccia. Nicola sta bene, ti vede, ti guarda, dice che si mette il tuo cappellino e ti guarda in tv con quello e poi ti aspetta per quel viaggio. Ti sta aspettando, però dice che devi rimanere qua, che è contento, quando ti vede gioire, cantare, è troppo felice.”

Nunzia, la sorella di Pago al Grande fratello Vip: sorpresa per il cantante

Nunzia continua a raccontare al fratello Pago come stanno i suoi cari che lo guardano da casa: “Pedro sta bene, l’hai visto, pure Claudio sta bene. – così continua – Poi ti ricordi le parole che mi hai detto prima di venire qua? Che la sincerità paga e tu sei stato sincero sempre, onesto sempre, la verità sempre, quindi stai tranquillo. – e conclude – Noi siamo molto orgogliosi di te”. Pago la abbraccia commosso, “la mia sorellina”, dichiara sottovoce, poi è Alfonso Signorini a separarli ma senza malumore. Nunzia infatti lascia la Casa contenta “Sono entrata al Grande Fratello, che emozione!” festeggia.

