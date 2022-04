Nunzio o Crytical, chi è stato eliminato Amici 2022?/ Le anticipazioni svelano che…

Nunzio e Crytical al ballottaggio di Amici 2022

Anche la quarta serata del serale Amici 2022 sarà caratterizzata da una doppia eliminazione. Oggi, 9 aprile 2022, gli allievi rimasti in gara si preparano ad affrontare tre nuove manche, alla fine delle quali due ragazzi dovranno definitivamente abbandonare il programma e la possibilità di vincere Amici 21. Ricordiamo che il primo di questi nomi verrà decretato alla fine della prima manche; il secondo arriverà alla conclusione della sfida finale tra gli eliminati provvisori della seconda e terza manche.

Nunzio e Crytical sono i due nomi a rischio eliminazione del quarto serale Amici 2022. Nunzio non è nuovo al ballottaggio: il ballerino di latino di Raimondo Todaro, unico rimasto di questa disciplina, torna a rischiare l’eliminazione dopo essersi salvato contro Leonardo la scorsa settimana. Anche per Crytical, allievo di Anna Pettinelli, questa d’altronde non è la prima volta al ballottaggio (si era salvato contro Christian).

Nunzio o Crytical, chi è stato eliminato al quarto serale di Amici 2022?

Così come accadeva lo scorso anno, anche in questa edizione del serale Amici 2022 l’eliminato non sarà svelato in diretta, bensì in casetta, alla fine della puntata. Concluse le manche, tutti gli allievi saranno mandati in casetta e lì Maria De Filippi si collegherà alla fine delle votazioni della giuria per annunciare il nome dell’ottavo eliminato del serale Amici 21. Ma chi tra i due ha dovuto abbandonare la scuola e la gara? Stando alle anticipazioni del VicolodelleNews, pare che ad aver abbandonato la scuola di Amici 21 sia stato Crytical. La Pettinelli, dunque, perde uno dei suoi cantanti in gara.

