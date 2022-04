Amici 21 serale 2022, 4a puntata/ Eliminati e diretta: Crytical e Nunzio a rischio

Amici 21 Serale 2022: le anticipazioni della quarta puntata

Oggi, 9 aprile, va in onda su Canale 5, in prima serata, la quarta puntata del serale Amici 2022. Maria De Filippi torna alla conduzione del talent che in queste prime puntate ha conquistato il pubblico, assicurando ottimi ascolti. Al suo fianco, come sempre, la giuria composta da Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash, che torna alla sua poltrona di giudice dopo lo stop della scorsa settimana causato dal Covid. Il frontman dei The Kolors è guarito e pronto a dare il suo giudizio alle esibizioni di questa sera.

Come nelle scorse puntate, anche questo quarto serale sarà caratterizzato da tre manche. La prima vedrà la squadre perdente perdere subito un suo elemento a causa di un’eliminazione diretta. Alla fine delle successive due manche verranno decretati due eliminati provvisori che andranno a sfidarsi alla fine per dare modo alla giuria di scoprire il secondo eliminato definitivo.

I concorrenti e le sfide della terza puntata del serale Amici 2022

La scorsa settimana a lasciare la scuola di Amici 21 e la gara del serale sono stati John Erik, ballerino della squadra di Veronica Peparini, e Leonardo, ballerino della Celentano. Ad oggi i concorrenti del serale Amici 2022 rimasti in gara sono: Aisha (cantante), Alex (cantante), Nunzio (ballerino), Serena (ballerina) e Sissi (cantante) per la squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro; Carola (ballerina), LDA (cantante), Luigi (cantante) e Michele (ballerino) per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Albe (cantante), Crytical (cantante), Dario (ballerino) per la squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Anche questa sera due allievi dovranno abbandonare definitivamente la scuola rinunciando al sogno di conquistare la finalissima di Amici 2022

Ospiti e sfida tra prof al serale Amici 2022

I ragazzi del serale di Amici 21 si preparano dunque ad affrontare nuove prove e guanti di sfida. Non solo i ragazzi però saranno protagonisti in questa nuova puntata. Come sempre anche i professori si metteranno in gioco, soprattutto Zerbi e Celentano da una parte e Todaro e Cuccarini dall’altra. Anche questa sera le due coppie saranno protagoniste di una esilarante sfida di ballo e canto che, neanche a dirlo, sarà vinta ancora dai Cuccatodo. Spazio anche per graditi ospiti al quarto serale di Amici 21: oltre al ritorno di Nino Frassica e il suo “Amici Senior”, Maria De Filippi ospiterà Sangiovanni, che si esibirà nel suo nuovo brano.











