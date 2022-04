Nunzio o Leonardo, chi è stato eliminato Amici 2022?/ Le anticipazioni svelano che..

Nunzio o Leonardo al ballottaggio del serale Amici 2022

Anche la terza serata del serale Amici 2022 sarà caratterizzata da una doppia eliminazione. Oggi, 2 aprile 2022, gli allievi di Amici 21 tornano sul palco per affrontarsi in nuove prove e guanti di sfida. Alla fine di tre manche verrà eliminato un primo allievo in modo diretto; nelle successive due verrà fatto un nome che andrà dunque al ballottaggio finale per l’eliminazione. Uno dei due nomi sarà il secondo eliminato definitivo della puntata.

Nunzio e Leonardo sono i due nomi a rischio eliminazione del terzo serale Amici 2021 che verranno annunciati alla fine della seconda e terza manche. Si tratta di due ballerini, entrambi di latino americano. Nunzio è allievo di Raimondo Todaro, subentrato nella scuola dopo l’uscita di Mattia per infortunio. Leonardo è invece allievo di Alessandra Celentano. Ciò vuol dire che questa sera la scuola perderà uno dei due sfidanti di latino.

Nunzio o Leonardo, chi è stato eliminato al terzo serale di Amici 2022?

Così come accadeva lo scorso anno, anche in questa edizione del serale Amici 2022 l’eliminato non viene annunciato in diretta, bensì in casetta, alla fine della puntata. Nunzio e Leonardo hanno infatti scoperto chi dei due è l’eliminato del terzo serale Amici 21 in casetta. Una volta finita la sfida in studio, tutti gli allievi rimasti in gara sono stati mandati proprio lì per scoprire chi fosse il nuovo eliminato. Maria De Filippi si è collegata con loro e, dopo averli preparati alla notizia, ha annunciato il nome. Ma chi tra i due ha dovuto abbandonare la scuola e la gara? Stando alle anticipazioni del VicolodelleNews, pare che ad aver abbandonato la scuola di Amici 21 sia stato Leonardo.

