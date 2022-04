Amici 21 Serale 2022, 3a puntata/ Diretta ed eliminati: Leonardo e Nunzio a rischio

Amici 2022 serale ed.21, anticipazioni terza puntata 2 aprile

Il serale Amici 2022 torna in onda oggi, sabato 2 aprile, con una terza puntata ricca di sfide, emozioni, ma anche polemiche. Maria De Filippi aprirà la puntata annunciando l’assenza, in giuria, di un giudice. Questa sera, infatti, accanto ad Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino non ci sarà Stash, risultato positivo al covid e rimasto a casa in quarantena. La giuria, tuttavia, sarà ugualmente composta da tre membri. Come svelano le anticipazioni della pagina Twitter “Amici News”, al posto del frontman dei The Kolors ci sarà la grande amica di Maria De Filippi ovvero Sabrina Ferilli che, in passato, ha già ricoperto tale ruolo.

Amici 21, Nunzio vs Celentano sul guanto sfida/ "Posso stare in coulotte?" "Riderete"

Anche questa sera ci sarà l’immancabile ospite musicale. In studio si Amici 21 arriverà un ex professore della scuola di Maria De Filippi ovvero Fabrizio Moro che torna per regalare al pubblico del talent show l’esibizione sulle note di “Sei tu”, canzone presentata al Festival di Sanremo 2022 e colonna sonora di “Ghiaccio”, il suo primo film da regista. Spazio anche a Giovannino, il disturbatore di Sabrina Ferilli a Tu sì que vales.

Amici 21, Alex vs Zerbi su Luigi: "Non scrive il pupillo?"/ È scontro: "Parli sempre"

I concorrenti e le sfide della terza puntata del serale Amici 2022

Dopo l’eliminazione di Christian e Calma da Amici 21, i concorrenti del serale Amici 2022 sono: Aisha (cantante), Alex (cantante), Nunzio (ballerino), Serena (ballerina) e Sissi (cantante) per la squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro; Carola (ballerina), LDA (cantante), Leonardo (ballerino), Luigi (cantante) e Michele (ballerino) per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Albe (cantante), Crytical (cantante), Dario (ballerino) e John Erik (ballerino) sono, infine, guidati da Veronica Peparini e Anna Pettinelli.

Amici 21, tempo di party per LDA/ Il fratello Claudio dopo La paranza: "Tieni duro!"

Anche questa sera ad Amici 21, due allievi dovranno abbandonare definitivamente la scuola rinunciando al sogno di conquistare la finalissima di Amici 2022 al termine delle tre sfide che metteranno gli allievi di una squadra contro l’altra. Dalle anticipazioni della pagina “Amici News”, i concorrenti a rischio dovrebbero essere tre ballerini ovvero John Erik per la squadra Pettinelli-Peparini, Nunzio per la squadra guidata da Todaro e Cuccarini e Leonardo della squadra Celentano-Zerbi. Chi sarà eliminato?

Nunzio grande protagonista di Amici 21

Sebbene sia arrivato nella scuola di Amici 2022 solo pochi mesi fa in seguito all’infortunio di Mattia che ha dovuto abbandonare la scuola, Nunzio è riuscito a catalizzare le attenzioni del pubblico. Diversamente, invece, non è ancora riuscito a convincere del proprio talento la maestra Alessandra Celentano che, nel corso della terza puntata del serale di Amici 2022, gli ha lanciato un guanto di sfida contro Leonardo. Dalle anticipazioni sappiamo così che Nunzio sarà un protagonista indiscusso della serata non solo per le sfide che lo vedranno esibirsi davanti alla giuria, ma anche per i suoi tutorial.

Per tutta la settimana, i daytime di Amici 21 si sono conclusi con i tutorial di danza di Nunzio che saranno mostrati anche questa sera scatenando l’entusiasmo del pubblico, ma quale sarà la reazione della maestra Celentano? In attesa di scoprirlo, proprio Nunzio sarà a rischio eliminazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA