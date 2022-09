Nunzio Stancampiano, fidanzato di Cosmary Fasanelli?/ “Sull’amore sono scettico…”

Chi è Nunzio Stancampiano? Il ritorno ad Amici come ballerino professionista

Nunzio Stancampiano è il fidanzato di Cosmary Fasanelli, nuova velina mora di Striscia la notizia ma è anche un grande ballerino, che ha fatto divertire molto il pubblico di Amici di Maria De Filippi e i social grazie ai suoi sketch per la maestra di ballo Alessandra Celentano. Nunzio è un ragazzo di 19 anni di origini sicule e la sua più grande passione è la danza, in particolare quella latino-americana. Il ballerino ha ottenuto grandi risultati prima di entrare all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, per citarne uno, nel 2019 è arrivato in finale ai Campionati Europei.

Ma come ha fatto a diventare così bravo? Ebbene, si dà il caso che prima di entrare nel talent di Amici, Nunzio era stato un allievo dell’insegnante di ballo Raimondo Todaro, cosa che ha ampliato la sua bravura ma che è stata causa di polemiche all’interno della scuola di Amici. Questo programma televisivo gli ha dato così tanto successo che il ragazzo farà parte a breve del cast di ballerini professionisti della scuola di Amici e per accettare questo ruolo, ha rinunciato all’opportunità di partecipare a Ballando con le stelle.

Nunzio Stancampiano, la relazione con Cosmary e le dichiarazioni

Una delle frasi che più caratterizza Nunzio Stancampiano è: “Prendi la vita con filosofia”. Questa frase è stata spesso citata dal ballerino all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi ma è stata anche messa in pratica all’interno della sua relazione sentimentale con la velina Cosmary Fasanelli. Nunzio e Cosmary si frequentano da mesi e il popolo del web è venuto a conoscenza di questa notizia solo poche settimane fa, dopo uno scatto rubato dei due mano nella mano.

A darci conferma della loro relazione è proprio il ballerino che qualche giorno fa ha postato sulle storie di Instagram una foto di loro due abbracciati con accanto un cuoricino nero, che la fidanzata Cosmary ovviamente ha ripostato. Il motivo di tutto questo mistero in realtà è stato spiegato dal ballerino poco prima che la loro relazione uscisse allo scoperto, durante un’intervista a “Dimmi di te”. Nunzio aveva dichiarato in merito alla sua situazione sentimentale: “Non mi va di parlare dell’amore, anche perché sono un po’ scettico. Per l’esperienza che sto vivendo ti dico che è tutto nuovo. Penso non ci sia cosa più bella e vera, è ancora più bello quando è inaspettato, quando arriva così dal nulla non lo puoi controllare. Per il momento la situazione è questa”.

