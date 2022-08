Valeria Marini a Tale e Quale Show vittima degli haters come Alba Parietti?/ “Corre” a lezioni di canto

Valeria Marini pronta per Tale e Quale Show mette in guardia gli haters

La showgirl Valeria Marini sta vivendo un periodo davvero felice e sereno, sotto tutti i punti di vista. Finalmente è tornata a sorridere grazie al suo nuovo compagno, Eddy Siniscalchi: “Per la prima volta sono davvero felice”, ha confidato tra le pagine dell’ultimo numero di Diva e Donna, “Il nostro legame è un dono di Dio. E’ stata la fede a portare Eddy sulla mia strada”. Dopo le varie delusioni amorose, adesso Valeria spera di aver trovato finalmente l’uomo giusto con il quale costruire qualcosa di importante. Anche sul piano professionale le cose vanno a gonfie vele e presto la ritroveremo in tv, nel cast di Tale e Quale Show: “Mi sto preparando per Tale e Quale Show, studiando e prendendo lezioni di canto”, ha ammesso. Un modo per mettere in guardia gli haters.

Intanto Valeria Marini si gode il successo della sua canzone “Baci Stellari”: “Ho fatto la coreografia ispirata al Tuca Tuca della grande stella Raffaella Carrà, che era una vera icona e tale resterà per sempre, perché quando sei un’icona sei eterna”, ha commentato. A proposito del singolo, qualcuno l’ha tacciata sui social di non saper cantare. Il dubbio è che a Tale e Quale Show possa essere anche lei vittima di commenti severi sulle sue doti canore, esattamente come accaduto lo scorso anno con Alba Parietti. Ma in questo caso però Valeria mette le mani avanti e ‘corre’ a prendere lezioni di canto, come ha ammesso anche in una precedente intervista al settimanale Gente: “Sto prendendo lezioni di canto, sto studiando. Voglio dare il massimo”. Gli haters sono avvisati!

Valeria Marini, la nuova sfida l’attende!

Nel corso dell’intervista Valeria Marini ha confidato di essere una donna spesso molto insicura: “Per me la bellezza è una cornice, l’importante è regalare sorrisi, ottimismo e la mia famosa energia stellare”. A darle la forza, spesso, sono proprio le sue insicurezze: “La forza me la danno anche il mio lavoro, l’avere degli obiettivi, non dare mai nulla per scontato. Tutto quello che ho, il mio lavoro e il successo, me lo sono guadagnato con sacrifici e rinunce ma l’ho fatto anche con passione”, ha proseguito.

Se in amore può dirsi finalmente serena, adesso Valeria Marini dovrà prepararsi alla sua nuova sfida televisiva, Tale e Quale Show, per la quale si è detta particolarmente emozionata: “L’emozione sarà ancora più grande e intensa quando mi dovrò esibire da Carlo Conti, live: trattandosi di una diretta non si può sbagliare”. Nonostante tutto la showgirl ha ammesso di non avere affatto paura di mettersi in gioco: “Io non mi tiro mai indietro”, ha chiosato. Nelle parole di Valeria Marini c’è chi ha ritrovato una sorta di riferimento più o meno velato ad ex partecipanti a Tale e Quale Show, tra cui Alba Parietti, che nella passata edizione ha spesso e volentieri subito di attacchi del giurato Cristiano Malgioglio più o meno ironici in merito ai numerosi errori canori. Valeria, da questo punto di vista, accetta la sfida ma si prepara a dare il meglio di sé con impegno e con un adeguato studio.











