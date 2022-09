Nunzio Stancampiano: la nuova fiamma dopo Amici?/ “É una copy-cat di Cosmary…”

Amici 21, Nunzio Stancampiano torna a raccontarsi in toto a Lorella Cuccarini: previsto il rientro al talent?

Quando ormai si fa sempre più vicina la data in cui è previsto il rientro in tv di Amici di Maria De Filippi con la sua nuova edizione in partenza il 18 settembre 2022 su Canale 5, l’allievo latinista di Amici 21, Nunzio Stancampiano, torna a raccontarsi mentre si prevedono per lui “un ritorno alle origini” in TV e l’ufficializzazione di un presunto flirt in corso con Cosmary Fasanelli.

Nunzio: Alex toglie il segui dopo Amici: c'entra Cosmary?/ "Non posso dire di..."

Il gossip made in Italy vede il latinista siciliano rinunciare alla proposta Rai di entrare a far parte del corpo di ballo tra i professionisti e i maestri di ballo a Ballando con le stelle, per assicurare a Maria De Filippi un suo ritorno in grande stile al talent di Canale 5, per Amici 22. Nunzio potrebbe voler coprire uno od entrambi i due impegni che la produzione di Amici 22 gli avrebbe offerto, ovvero la presenza nel cast dei professionisti del corpo di ballo e il ruolo di conduttore del daytime pomeridiano del talent, ma non solo, perché trapela a quanto pare un ruolo inedito pensato per la nuova edizione della storica trasmissione, ossia quella del motivatore e quindi di influencer e dispensatore di consigli, da destinare ai neo allievi della scuola più amata d’Italia.

Nunzio Stancampiano e Lorella Cuccarini vicini, succede dopo Amici/ "Ho capito che.."

Nunzio rivela la sua fiamma top-secret: non é Cosmary?

Nel frattempo, inoltre, impazza nel web l’indiscrezione secondo cui Nunzio avrebbe del tenero con l’ex compagna di studio nel ballo ad Amici 21, Cosmary Fasanelli, che di recente ha confermato la sua rottura con l’altro ex Amici 21 e cantante Alex Wyse. Il fidanzamento ormai giunto al capolinea tra i due giovani si è rivelato un fuoco di paglia una volta che Alex e Cosmary sono tornati alle loro vite a talent ormai concluso, e, intanto, gli avvistamenti curiosi della ballerina con Nunzio Stancampiano destano il sospetto web generale che tra quest’ultimi possa essere in corso un flirt top-secret.

Nunzio rifiuta Ballando con le stelle e torna ad Amici?/ Spuntano due ruoli inediti

Intervistato da Lorella Cuccarini al web format Dimmi di te, anche rispetto alla sua vita sentimentale, il latinista non ha lesinato un nome quando gli è stato chiesto chi fosse la sua attuale fiamma. “Hande Ercel” è stata la pronta risposta del latinista: si tratta di una celebre attrice, che è a quanto pare riuscita a stregarlo e di cui desta ora la curiosità generale nel web l’impressionante somiglianza che ha con Cosmary Fasanelli, tanto da sembrare la “copy-cat”, emulatrice, della ballerina. E la risposta degli internauti non si fa attendere molto. “Potrebbero essere sorelle -si legge tra i tweet rilasciati dagli internauti rispetto alla curiosa somiglianza intercorrente tra Cosmary e Hande-. Vedo somiglianza dal primo giorno”.

Che Nunzio sia ad oggi stato avvisato con una vip o nip dalla somiglianza marcata con Cosmary? Chissà! Nel frattempo Alex Wyse ha smesso di seguire Nunzio e Cosmary via social e “il triangolo di Amici 21” si fa sempre più esplosivo…













© RIPRODUZIONE RISERVATA