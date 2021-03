Nuova fidanzata di Ettore Bassi, chi è?/ “Ha rimesso insieme i cocci della mia vita”

Ettore Bassi ha passato un momento non facile, la morte del padre e la malattia della madre lo hanno sopraffatto ma, soprattutto, la fine del suo matrimonio con Angelica Riboni lo hanno lasciato privo di energie fino a quando nella sua vita è entrata la sua nuova fidanzata. Una misteriosa donna di cui sappiamo davvero poco o nulla se non che sarebbe pugliese e che proprio per lei Ettore Bassi avrebbe rinunciato a seguire l’ex moglie e le figlie a Milano, per rimanere vicini seppur separati proprio per il bene delle bambine, e sarebbe rimasto a Fasano, città dove ha vissuto negli ultimi anni. I due sono felici e contenti nelle campagne pugliesi ma Ettore Bassi sicuramente non ha mai avuto bisogno e modo di mostrare la sua nuova fidanzata al mondo magari condividendo scene di vita quotidiana con lei magari sui social.

Angelica Riboni, ex moglie Ettore Bassi

Chi è la fidanzata di Ettore Bassi?

Dopo la lunga relazione con Angelica Riboni, sposata nel 2009, Ettore Bassi ha deciso di mantenere un profilo basso con la sua nuova compagna e dopo la partecipazione a Ballando con le stelle e il suo ritorno in pista, in tutti i sensi, lo stesso attore ha rivelato a Tv Radio Corriere: “Probabilmente dopo il programma con la mia nuova compagna andremo a fare un corso di ballo”. Al momento sappiamo che la donna gli ha permesso di raccogliere i cocci della sua vita e tornare di nuovo a sorridere ma non sappiamo altro né sulle sue caratteristiche caratteriali e nemmeno sulle sue generalità.

