Nuova ordinanza Regione Veneto/ Testo Zaia: take away, lavori pubblici e cimiteri

Pubblicità

La Fase 2 prende forma prima per la Regione Veneto grazie alla nuova ordinanza firmata dal governatore Luca Zaia. Sono state infatti anticipate alcune deroghe alle misure di contenimento che sono in vigore nel settore del commercio. C’è il via libera alla vendita di cibo per asporto nei take away, pasticcerie e gelaterie. Finora era infatti possibile solo la consegna a domicilio. Ma bisogna mantenere il divieto di consumo all’interno dei locali. I negozianti e i clienti devono indossare mascherine e guanti, oltre che rispettare il distanziamento di un metro. Per librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini non vale più il limite dei due giorni a settimana. L’ordinanza della Regione Veneto comprende la revoca delle restrizioni per quanto riguarda l’attività edilizia, ma sul patrimonio esistente, e così la coltivazione ad uso agricolo per auto-consumo, il taglio boschivo per ragioni di necessità. L’accesso ai cimiteri è consentito con l’obbligo di distanziamento. Le misure presenti nell’ordinanza hanno effetto dalle 15 di oggi, venerdì 24 aprile 2020, fino al 3 maggio 2020.

Clicca qui per il testo della nuova ordinanza (da L’Arena)

Pubblicità

NUOVA ORDINANZA VENETO: L’ANNUNCIO DI LUCA ZAIA

Alcuni punti della nuova ordinanza della Regione Veneto sono stati anticipati dal governatore Luca Zaia nella conferenza stampa odierna. Rispetto ai punti già evidenziati, segnaliamo che per le opere pubbliche non si va più per codice Ateco ma per categorie. Inoltre, è consentita la coltivazione di terreno privato a prescindere dal comune di appartenenza, ovviamente in ambito regionale. A proposito di vendita fiori, sementi e piante: «Visto che lo consentiamo ai vivaisti non vedo perché non possano farlo i fioristi», ha dichiarato Zaia. Riguardo l’accesso ai cimiteri con tutte le precauzioni del caso ha invece precisato: «Questa però è una moral suasion ai sindaci, la competenza in questo ambito è infatti loro». Sono poi consentite attività artigianali nelle darsene e imbarcazioni. «I parchi non li ho riaperti perché non è una mia competenza, se lo fosse probabilmente li avrei riaperti», ha precisato Zaia. I supermercati restano chiusi la domenica fino a maggio. «Va fatta anche una riflessione sull’apertura domenicale per dare un po’ di respiro alle famiglie. Se io avessi la competenza i supermercati li terrei sempre chiusi la domenica, non si muore se non si va a fare le spesa la domenica».



© RIPRODUZIONE RISERVATA