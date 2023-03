Nuova truffa Agenzia delle Entrate/ Cos’è e come riconoscerla

Nel mondo di internet le attività di phishing non mancano mai e così è nata la nuova truffa che riguarda e coinvolge direttamente l’Agenzia delle Entrate. Ecco come non cascarci E cosa c’è da sapere.

Nuova truffa Agenzia delle Entrate: di cosa si tratta

La nuova truffa che riguarda il sito dell’Agenzia delle Entrate o meglio, qualcosa di simile, concerne un messaggio inviato ai malcapitati a cui viene richiesto di inserire i propri dati bancari su una pagina esterna raggiungibile tramite link. Come al solito il sito si presenta graficamente identico a quello dell’agenzia delle entrate, tale da indurre in errore i malcapitati. Soltanto i più attenti possono accorgersi del permalink che è fondamentalmente diverso da quello dell’ente di riscossione italiana.

Nuova truffa Agenzia delle Entrate: come riconoscerla

Ad ingolosire i malcapitati è un modulo di rimborso fiscale dove si promette di ottenere un rimborso delle tasse spese in precedenza.

Il testo della Nuova truffa è il seguente:

Gentile contribuente, Dopo gli ultimi conteggi annuali della vostra operosità fiscale abbiamo decretato che si ha diritto a ricevere un rimborso fiscale di euro 582,94. Si raccomanda di inviare la richiesta di rimborso, alla quale ci vorranno 6 giorni lavorativi per essere elaborata. Per avere accesso aderire al rimborso fiscale badare alle istruzioni riportate di seguito: – Scaricare il modulo di rimborso fiscale al seguente (qui viene allegato un link esterno) – Attendere l'arrivo della mail di avvenuta elaborazione rispettando i giorni indicati. Ufficio comunicazioni, Direzione Agenzia delle Entrate

Bisognerà prestare sempre molta attenzione a tutte le email che si riceveranno poiché questa è soltanto una delle migliaia di tipologie di truffe perpetrate in

