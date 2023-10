Nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023, chi sono?/ Signorini annuncia: “Lunedì entreranno…”

Nuovi concorrenti in arrivo al Grande Fratello 2023: l’annuncio di Signorini

Grandi novità sono in arrivo al Grande Fratello 2023. Alfonso Signorini ha annunciato nel corso della diretta del 12 ottobre che sono in arrivo nuovi concorrenti. La Casa vivrà dunque un vero e proprio scossone a partire da lunedì, quando faranno il loro ingresso “alcuni nuovi concorrenti”, come spiegato dal conduttore. Non si conosce al momento l’identità dei nuovi gieffini, ma è probabile che si tratti di volti sconosciuti e forse anche di uno noto.

Ricordiamo che Rebecca Staffelli ha più volte ricordato in diretta che i casting per i nuovi concorrenti sono sempre aperti, dunque è probabile che nel corso delle prossime settimane saranno vari gli ingressi in Casa. Tanti, d’altronde, sono i nomi di cui si è parlato nelle scorse settimane e anche negli ultimi giorni: rimane in sospeso l’ingresso di Mughini, che dopo una breve apparizione è scomparso dai radar del Grande Fratello. Che sia lui uno dei concorrenti che farà il suo ingresso lunedì? Non resta che attendere gli annunci in diretta di Signorini.

