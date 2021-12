Nuovo decreto Covid quando entra in vigore?/ Possibile data, tempistiche e iter

Il 29 dicembre il Consiglio dei Ministri ha firmato un nuovo Decreto Covid: quando entrerà in vigore? Il decreto porta con sé novità importantissime che cambieranno non solamente l’utilizzo del Green Pass rafforzato, ora inevitabile per svolgere tantissime attività, dalle più semplici e quotidiane, ma anche per quanto riguarda la quarantena, che verrà eliminata per varie categorie di persone. Gli stadi tornano inoltre al 50% con disposizione a scacchiera: fino a oggi la capienza era del 75%. Per i palazzetti, invece, i posti a disposizione scendono al 35%.

La data fissata per l’entrata in vigore del nuovo decreto Covid è il 31 dicembre 2021. Il Green Pass rinforzato, comunque, sarà esteso ad alberghi e strutture ricettive, feste conseguenti a cerimonie civili e religiose, sagre e ferie, centri congressi, servizi di ristorazione all’aperto, impianti sciistici, piscine, centri culturali solamente dal 10 gennaio 2022. Il Nuovo Decreto Covid prevede inoltre che il Green Pass Rafforzato sia obbligatorio per l’utilizzo di mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale e regionale.

Nuovo decreto Covid: le nuove regole su quarantene e Super Green Pass

Il Nuovo Decreto Covid impone nuove regole per quarantene, Super Green Pass e capienze. Dal 31 dicembre e successivamente dal 10 gennaio, il Decreto firmato dal Consiglio dei Ministri metterà in atto varie misure restrittive per limitare i contagi, che in questi giorni sono schizzati dopo la diffusione della variante Omicron. Di seguito le regole che verranno applicate dal 31 dicembre 2021.

Quarantene

– contatti stretti: no quarantena con 2 dosi entro i 4 mesi o con 3 dosi (tampone dopo 5 giorni solo se sintomatici); quarantena 5 giorni con 2 dosi oltre i 4 mesi; quarantena 10 giorni per non vaccinati

– positivi: 7 giorni con tampone negativo finale per i vaccinati; 10 giorni con tampone finale per i no vax. In alternativa, 14 giorni di quarantena senza tampone finale

Super Green Pass obbligatorio (dal 10 gennaio 2022)

– alberghi e strutture ricettive;

– feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

– sagre e fiere;

– centri congressi;

– servizi di ristorazione all’aperto;

– impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

– piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

– centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Capienze

– 50% impianti all’aperto (stadi)

– 35% impianti al chiuso (palazzetti)



