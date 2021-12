Nuovo decreto Covid/ Super Green Pass e quarantena: cosa cambia in Italia

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo Decreto Covid che prevede nuove regole per Green Pass e quarantene. Si tratta di un primo blocco di misure, ma come spiegano fonti di governo all’Ansa, un prossimo Cdm potrebbe già nei primi mesi di gennaio adottare ulteriori misure. Dal 10 gennaio 2022 fino a fine emergenza verrà ampliato l’uso del Green Pass Rafforzato ad alberghi e strutture ricettive, a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, a sagre e fiere a centri e congressi, a servizi di ristorazione all’aperto, a impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici, a piscine, a centri natatori, a sport di squadra e centri benessere anche all’aperto, a centri culturali, a centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

REGOLE COVID IN CDM/ Approvate nuove misure su Green Pass e quarantena

Dal nuovo Decreto arriva poi anche un taglio delle capienze per gli eventi sportivi. Gli stadi tornano al 50% con disposizione a scacchiera: fino a oggi la capienza era del 75%. Per i palazzetti i posti a disposizione scendono al 35%.

Nuovo Decreto Covid: Green Pass Rafforzato e niente quarantene per alcune categorie

Il Nuovo Decreto Covid prevede che il Green Pass Rafforzato per l’utilizzo di mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale e regionale. Il decreto prevede inoltre che la quarantena precauzionale non sia applicata a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Dunque niente quarantena per i vaccinati da meno di quattro mesi e a quelli con dose booster. Nessuna quarantena, inoltre, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

"Omicron in Italia è già oltre il 70%"/ Pistello: "No a corsa al tampone"

I soggetti entrati in contatto con positivi dovranno obbligatoriamente indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Qualora sintomatici dovranno effettuare necessariamente un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Infine, si prevede la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza in seguito all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Prezzi calmierati, infine, per le mascherine FFP2: si tratta di una proposta condivisa nell’esecutivo. Per far sì che questo avvenga sarà incaricata la struttura commissariale, che dovrebbe stipulare apposite convenzioni con le farmacie.

Tamponi in fluorescenza: come funzionano e prezzo/ Perché sostituiranno i molecolari

© RIPRODUZIONE RISERVATA