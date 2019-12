Nuovo Ministro dell’istruzione, chi è?/ Dopo Fioramonti: Lucia Azzolina l’erede?

Chi sarà il nuovo ministro dell’istruzione dopo le dimissioni di Lorenzo Fioramonti? In pole position per occupare la poltrona lasciata libera al Miur, sembrerebbe esservi Lucia Azzolina. Classe 1982, attualmente ricopre il ruolo vi sottosegretaria all’Istruzione, nonché di docente e sindacalista. Negli ambienti del Movimento 5 Stelle, come sottolinea l’agenzia Agi, si fa riferimento ad un profilo “di un politico, non certo di un tecnico, con esperienza nel mondo dell’Istruzione”. La cosa ormai certa è che il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, pescherà all’interno dei grillini, per non rompere i già precari equilibri della maggioranza, “È chiaro che che la partita per il successore di Fioramonti è tutta interna a M5s”, confermano fonti dei Dem e di Leu alla Camera. L’Azzolina appare quindi ora come ora la scelta più semplice, seguita da Salvatore Giuliano, con Luigi Gallo, Francesco D’Uva e Nicola Morra in coda.

NUOVO MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DIMISSIONI FIORAMONTI: IL PENSIERO DI VITTORIO FELTRI

