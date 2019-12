Lorenzo Fioramonti si è dimesso/ Ministro Istruzione:”Pochi fondi”. Ora addio M5s e..

Lorenzo Fioramonti, ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel secondo governo Conte, ha presentato ieri una lettera di dimissioni dall’esecutivo indirizzata al presidente del Consiglio. Per tutta la giornata di ieri si erano rincorse indiscrezioni e fughe di notizie – a questo punto ben più di qualche rumours – sulla volontà del titolare del Miur di fare un passo indietro. Poi nella tarda serata di ieri, poco dopo le 23, ecco arrivare la conferma da Palazzo Chigi: Fioramonti ha già consegnato la lettera di dimissioni al premier. Un passo indietro che arriva come risposta allo stanziamento di fondi in Manovra per l’Istruzione: fondi giudicati insufficienti, da parte del ministro dimissionario, per imprimere una svolta concreta al settore.

LORENZO FIORAMONTI SI E’ DIMESSO DA MINISTRO

D’altronde era stato lo stesso ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervistato da La Repubblica, ad ammettere che nella Manovra era stato possibile inserire circa due miliardi di euro aggiuntivi destinati al comparto della Scuola, ma non di più e che l’immissione di nuove risorse era un impegno per la Legge di Bilancio del prossimo anno. Fioramonti evidentemente ha pensato di non poter attendere così a lungo e ha deciso per le dimissioni, che ora aprono la corsa al suo dicastero. Favorito numero uno per subentrare al suo posto è Nicola Morra, l’esponente del MoVimento 5 Stelle attuale presidente della Commissione Nazionale Antimafia, nonché professore di storia e filosofia. In ogni caso le dimissioni di Fioramonti non sarebbero da interpretare come un atto dal sapore antigovernativo. Sembra infatti che il ministro dimissionario sia pronto a dare vita ad un gruppo alla Camera a sostegno di Giuseppe Conte, come embrione di un nuovo soggetto politico. In questo senso nei giorni scorsi si sono fatti i nomi di alcuni deputati pronti a seguirlo, tra cui Nunzio Angiola e Gianluca Rospi, ma anche l’ex M5s Andrea Cecconi. Prendono dunque sempre più corpo le voci sulla nascita di gruppi contiani in entrambi i rami del Parlamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA