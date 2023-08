Nvidia, boom grazie all’intelligenza artificiale/ “Iniziata una nuova era informatica”

Boom di Nvidia grazie all’intelligenza artificiale. La società di chip per computer è tra le migliori del mondo Big Tech: i risultati del trimestre hanno superato di gran lunga le previsioni degli analisti. Il merito, riporta Repubblica, è della specializzazione nei chip che servono ad alimentare l’Ai generativa di strumenti quali ChatGPT di Open AI e i chatbot Bard di Google.

“E’ iniziata una nuova era informatica. Le aziende di tutto il mondo stanno passando dall’elaborazione generica all”accelerated computing’ e all’intelligenza artificiale generativa”, la soddisfazione di Jensen Huang, fondatore e CEO di Nvidia nella nota dei conti del secondo trimestre.

Nvidia, boom grazie all’intelligenza artificiale

Come evidenziato da Huang, durante il trimestre i principali fornitori di servizi cloud hanno annunciato enormi infrastrutture AI Nvidia H100: “I principali fornitori di software e sistemi IT aziendali hanno annunciato partnership per portare Nvidia AI in ogni settore. La competizione è in corso per adottare l’AI generativa”. Il secondo trimestre è stato chiuso con ricavi saliti a 13,5 miliardi di dollari, oltre due miliardi in più rispetto alle previsioni del mercato. Come anticipato, una bella fetta del merito di questi risultati va al rialzo esponenzialmente della domanda di chip per l’intelligenza artificiale. Entrando nel dettaglio, l’utile per azione è stato di 2,70 dollari. Ma l’obiettivo è quello di continuare a migliorare e le potenzialità ci sono tutte: Nvidia ha previsto che il fatturato del trimestre che comprende agosto e ottobre sarà di 16 miliardi di dollari: il triplo rispetto allo stesso periodo del 2022.

