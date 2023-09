“Obama fumava crack e aveva relazioni gay”/ Tucker Carlson: “Nessuno ha potuto riverlarlo perché…”

L’ex conduttore di Fox News Tucker Carlson punta il dito contro Barack Obama. Il 54enne ha infatti affermato che l’ex presidente americano fumava crack e aveva relazioni gay, ma i media non lo hanno riportato prima delle elezioni presidenziali del 2007. Confermate, dunque, le accuse presentate da Larry Sinclair, riferite alla fine degli anni Novanta, tra l’utilizzo di droga e gli incontri omosessuali del dem.

Gli addebiti emersi mentre l’allora senatore Obama si stava preparando per le elezioni presidenziali sono stati categoricamente condannati come un tentativo di manovra politica. Come riportato dal Daily Mail, Carlson mercoledì ha affermato che era “davvero chiaro” che Obama aveva avuto una relazione gay e ha aggiunto che i media non hanno diffuso la storia perché il team della campagna ha minacciato di rifiutare “l’accesso” alla campagna elettorale del candidato.

L’accusa: “Obama fumava crack e aveva relazioni gay”

Carlson, 54 anni, parlando al popolare Adam Carolla Show, ha detto: “Nel 2008, divenne chiaro che Barack Obama faceva sesso con uomini e fumava crack”. I riferimenti sono al già citato Larry Sinclair (condannato per falsificazione, frode e furto) e alle sue affermazioni fatte al National Press Club nel 2008. Carlson ha evidenziato che nessuno ne ha parlato a causa delle minacce della campagna del democratico: “Nessuno lo ha denunciato, non perché fosse schizzinoso riguardo al sesso o alla droga, ma perché la campagna di Obama afferma che chiunque riferisca questo fatto non ha accesso alla campagna. Quindi nessuno ne ha parlato. La quantità di bugie diffuse dai media a riguardo è stata incredibile. Questo accade continuamente, su e giù per il governo”. “Non cambierà il mondo il fatto che a Barack Obama piacciano i ragazzi, penso che questo fosse risaputo”, ha aggiunto Carlson.

