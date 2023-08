“Sogno tutti i giorni di fare l’amore con altri uomini”/ La lettera choc di Barack Obama all’ex fidanzata

Barack Obama, celebre ex presidente degli Stati Uniti d’America, è recentemente finito al centro di una sorta di “scandalo” dopo che sono emerse alcune sue lettere risalenti agli anni precedenti alla conoscenza con lo moglie Michelle in cui avrebbe raccontato della sua omosessualità. Le lettere sono state raccolte dal suo biografo, David Garrow, mentre raccoglieva materiale per la biografia dell’ex presidente, intitolata “Rising Star: The Making of Barack Obama” e pubblicata nel 2017, ma il loro contenuto è stato reso noto solamente ora. In una lettera indirizzata ad Alex McNear l’ex capo in comando americano rivelò di avere una mente androgina, che spesso fantasticava sul fare l’amore con altri uomini.

La lettera choc di Barack Obama sull'omosessualità

Insomma, nella sua lettera l’ex presidente Barack Obama aveva deciso di aprirsi sulla sua sessualità con l’allora fidanzata, Alex McNear, che frequentava durante gli anni all’Occidental College di Los Angeles. Attualmente la lettera è conservata all’interno degli archivi della Emory University, che tuttavia non permette né agli studiosi, né ai visitatori, di fare foto o prelevare gli scritti originali. Il biografo, infatti, in un’intervista ha raccontato che si è rivelato necessario, per leggere integralmente il contenuto, copiarla a mano.

Un 21enne Barack Obama, parlando con McNear, rivelò, “in merito all’omosessualità”, di vederla come “un tentativo di allontanarmi dal presente, un rifiuto forse di perpetuare la farsa senza fine della vita terrena”. Rivelò, inoltre, che “faccio l’amore con gli uomini ogni giorno, ma nella mia immaginazione”, spiegando che “la mia mente è in gran parte androgina e spero di renderla ancora di più tale fino a quando non potrò pensare in termini di persone, non di donne rispetto agli uomini”. Nel breve stralcio riportato dal New York Post, Barack Obama sottolineò anche come “vedo che mi sono fatto uomo“, parlando del suo corpo, “e fisicamente nella vita, scelgo di accettare quella contingenza”.

