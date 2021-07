Obbligo vaccini “soft”: boom prenotazioni in Francia/ Green Pass Italia, gli scenari

L’effetto avuto dall’annuncio di Emmanuel Macron ieri sera è stato fragoroso: con l’obbligo vaccini “soft” impresso dal Governo di Francia ha generato 1,2 milioni di prenotazioni in pochissime ore, facendo riprendere linfa al piano vaccinale francese tra i più lenti d’Europa (per le forti resistenze della popolazione nell’accettare le somministrazioni). Il direttore del portale di prenotazione online Doctolib, Stanislas Niox-Chateau ha annunciato questa mattina: «Abbiamo registrato 20’000 appuntamenti al minuto, un record assoluto, dall’inizio della campagna di vaccinazione», con in particolare il 65% delle prenotazioni effettuate da persone under-35.

Per capire perché i giovani abbiano preso sul serio l’invito del Presidente non serve però un particolare genio o un esperto di sociologia: «il pass sanitario (da noi Green Pass Covid, ndr) sarà obbligatorio per entrare nei bar, ristoranti, centri commerciali e su tutti i mezzi pubblici», ha spiegato Macron, definendo poi l’obbligo vaccinale per tutti gli operatori sanitari e per chiunque è a stretto contatto con il pubblico. Non solo, stamane il Ministro della salute Olivier Véran ha aggiunto che «A partire dal 15 settembre, se siete medici o paramedici e non siete vaccinati, non potrete più lavorare e non verrete più pagati».

L’OBBLIGO “SOFT” ARRIVERÀ ANCHE IN ITALIA?

Con la Francia che dà il “passo” ora in molti sostengono che anche Italia, Germania, Spagna e il resto d’Europa potrebbe introdurre la formulazione del Governo francese nelle prossime settimane per far fronte alla variante Delta che incombe sull’Ue. «Ricatto? No, è una misura necessaria per evitare di chiudere il Paese» ha detto ancora Veran a BFM-TV. L’obbligo viene infatti sostanzialmente imposto, seppur con un’alveo di libera scelta che permane: in Francia si potrà non essere vaccinati, ma se si vorrà entrare in qualsiasi luogo pubblico della normale socialità, occorrerà avere o il Green Pass (ciclo vaccinale in corso/completo, tampone negativo, guarigione dal Covid) o un semplice test rapido negativo. Ma in Italia dunque? Gli esperti si dividono, tenuto conto che le autorità del Governo e del Ministero per il momento “prendono” tempo per le modifiche eventuali al Green Pass: «Lo dico da presidente del Consiglio superiore di sanità: va incentivata e fortemente raccomandata la vaccinazione anti-Covid del personale scolastico docente e non. Oggi esiste ancora una disparità fra regioni nelle coperture del personale che va decisamente eliminata. Ci sono alcune regioni che he hanno percentuali di immunizzazione superiori al 90% e altre che superano appena il 60%. Questa eterogeneità va eliminata per rendere omogenea la copertura nel personale scolastico e creare tutte le condizioni per una ripresa con continuità», spiega il coordinatore Cts Franco Locatelli. A favore del “metodo Francia” anche l’infettivologo del San Martino di Genova, Matteo Bassetti: «mentre in Italia qualcuno che sembra vivere sulla luna propone nuove zone gialle o di altri colori più cupi, in Francia scatta l’obbligo vaccinale per i sanitari e da agosto non potrai più andare al ristorante, al bar, sul treno, sul pullman o al cinema e a teatro senza essere vaccinato o avere un tampone negativo. Dal 21 agosto vale per tutti quelli che hanno più di 12 anni. Guardiamo e impariamo. Nel calcio siamo campioni d’Europa e nella gestione della pandemia e del green-pass? Non ci saremmo nemmeno qualificati».

