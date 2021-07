Odette Giuffrida/ La judoka pronta per Tokyo 2021, “Tanta voglia di fare i fatti”

Appena otto giorni all’avvio ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo 2021 e parecchi azzurri stanno giusto in queste ore prendendo l’aereo che li porterà in Giappone per vivere il sogno olimpico: con loro anche Odette Giuffrida, una delle nostre migliori speranze di medaglie nel judo. Judoka classe 1994, l’atleta romana è pronta, anzi impaziente di vivere la sua seconda olimpiadi e magari, anche bissare l’incredibile argento vinto a Rio nel 2016 per i 52 kg: prima di prendere il volo per il Giappone ha però voluto lasciare ai suoi fan e sostenitori un lungo messaggio su i suoi profili social, dove leggiamo tutta la sua felicità per questa prossima grande avventura a cinque cerchi. Nel lunghissimo post di Odette Giuffrida: “Ed eccoci qui, ci siamo…È arrivato il giorno della partenza…Difficile spiegare a parole quello che sto provando.

Ci sarebbe così tanto da dire e raccontare su questi 5 anni. I tanti ed importanti cambiamenti, la solitudine, gli infortuni…. Ma in realtà, anche se questo è quello che mi ha reso la persona che sono oggi, non ho voglia di parlarne perché quello che sento, invece, è tanta voglia di fare i fatti”

ODETTE GIUFFRIDA IN PARTENZA PER TOKYO 2021: GRATITUDINE E AMBIZIONI

Quindi grande entusiasmo e tra voglia di dare il massimo alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2021 per Odette Giuffrida: ma pure tanta riconoscenza verso chi l’ha aiutata e sostenuta in questi ultimi 5 anni di preparazione dalla famiglia, agli amici fino allo staff che la segue e a tutti coloro che hanno sempre creduto in lei “che non hanno mai smesso di credere in me anche nei momenti più duri, anche quando non si vedeva neanche un po’ di luce in fondo a quel tunnel”, leggiamo ancora. E ancora la voglia di vivere “ogni singolo attimo” di quella che sarà la sua seconda avventura olimpiaca e certo anche tanta ambizione: “Non vi nego che sogno in grande. Non mi interessa chi sia la favorita. Non mi interessa chi sia la più forte. Non mi pongo limiti. Ho lavorato tanto e ora vado a Tokyo per prendermi tutto quello sogno e che merito e so che quello che mi merito è davvero lì in alto, sopra tutto”. E certo il nostro tifo è tutto per lei, Odette Giuffrida, certo tra le big da tenere d’occhio ai prossimi Giochi giapponesi, sul tatami del Nippon Budokan di Tokyo.

