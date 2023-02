Oggetti UFO abbattuti, generale Usa: “Non escludo alieni”/ Paura per l’invasione di extraterrestri

UFO abbattuti dagli Usa, psicosi di massa per paura dell’invasione di extraterrestri

Si sta molto parlando degli oggetti volanti apparentemente “di misteriosa provenienza”, abbattuti in questi giorni negli Stati Uniti e Canada. Le teorie sono varie, e per la prima volta ha parlato il generale delle forze aereospaziali, Glen VanHerck , che in conferenza stampa ha risposto ai giornalisti: “Non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella di una probabile provenienza aliena“. Si sono scatenate quindi le ipotesi, compresa una psicosi di massa scatenata sui social, in merito ad una imminente invasione di extraterrestri, da parte dei complottisti.

Ma poi è arrivato il comunicato ufficiale dal pentagono che rassicura la popolazione, chiarendo che al momento nessun indizio porterebbe ad identificare una natura extraterrestre di questi oggetti.Restano però i numerosi dubbi sulla reale provenienza e sulla natura degli UFO, abbattuti. Per questo il generale statunitense ha dovuto ribadire che non si esclude alcuna pista, tutte le teorie saranno confermate dalle indagini dell’intelligence e del servizi di controspionaggio che stanno analizzando gli oggetti. Aggiugendo che “Qualsiasi minaccia potenziale nei confronti del Nord America deve essere scongiurata“.

Usa: prosegue l’abbattimento di oggetti volanti “Ufo”

Negli ultimi tre giorni sono già stati abbattutti tre oggetti volanti ufficialmente catalogati come “di provenienza non identificata”, la cosa ha scatenato una psicosi mediatica in tutto il paese, già molto sensibile per quanto riguarda i complottismi che riguardano gli UFO e gli alieni. Dalla Casa Bianca assicurano che tutte le indagini sono in corso, e che non è attualmente nelle ipotesi la provenienza extraterreste. Tuttavia, dopo le dichiarazioni del generale VanHerck, numerosi interrogativi si sono generati in merito alla reale natura degli oggetti invasori che interferiscono sullo spazio aereo degli USA.

Non è ufficialmente esclusa neanche la pista di uno spionaggio internazionale, in quanto gli oggetti volanti “Ufo” potrebbero essere strettamente collegati, anche se di dimensioni notevolmente minori, con gli altri palloni spia cinesi abbattuti nella scorsa settimana. Per l’ultimo si parla di un oggetto gassoso di forma ottagonale, con “corde fluttuanti” che volava a seimila metri di altezza e non è ancora chiaro quale sia il tipo di propulsione utilizzato per alimentarlo.











