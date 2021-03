Olanda, AstraZeneca bloccato/ A L’Aia scontri polizia-manifestanti anti-restrizioni

Il vaccino AstraZeneca, realizzato dall’università di Oxford in collaborazione con l’Irbm di Pomezia, ha subito uno stop anche in Olanda. Così come comunicato nelle scorse ore dalle autorità dei Paesi Bassi, si è deciso di bloccare la somministrazione del siero anglosvedese fino al prossimo 28 marzo. Una decisione che come riferisce l’agenzia Ansa, è stata presa a seguito della segnalazione di “possibili effetti collaterali” da parte di altri paesi che hanno già bloccato AstraZeneca come ad esempio la Danimarca e la Norvegia, nonostante le recenti rassicurazioni dell’azienda.

“Sulla base di nuove informazioni – il comunicato stampa del ministero della salute d’Olanda – l’Autorità olandese per i farmaci ha consigliato, come misura precauzionale e in attesa di ulteriori indagini, di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca”. Secondo quanto sostenuto dal ministro della salute orange, Hugo de Jorge, lo stop del vaccino in questione servirà per spazzare via ogni dubbio circa la sua sicurezza, anche se le autorità scientifiche negli scorsi giorni hanno già fatto chiarezza. “La questione cruciale è – ha spiegato l’esponente dell’esecutivo olandese – se si tratta di reclami dopo la vaccinazione o dovuti alla vaccinazione. Non dovrebbero esserci dubbi sui vaccini”.

OLANDA, ASTRAZENECA BLOCCATO: “SE AVETE SINTOMI ANDATE DAL MEDICO”

Oltre a Norvegia e Danimarca dallo scorso giovedì anche l’Irlanda aveva deciso di bloccare AstraZeneca, mentre in Italia era stata la regione Piemonte a bloccare, seppur per solo qualche ora, la somministrazione del vaccino. A chi ha già ricevuto il siero di AstraZeneca in Olanda viene consigliato di contattare il proprio medico di base nel caso in cui dovessero sopraggiungere sintomi imprevisti o sconosciuti», ma a poche ore dalla somministrazione, quindi a distanza di tre giorni, 72 ore. Intanto in Olanda si sono verificati nuovi scontri fra i manifestanti, che sono scese in piazza per far sentire la propria voce contro le misure restrittive, e le forze dell’ordine. Disordini in particolare a L’Aia, dove la polizia è dovuta intervenire con degli idranti per disperdere i dimostranti.

