Olanda: nave cargo in fiamme a causa di un’auto elettrica/ Video, “un morto, incendio ancora in corso”

Al largo delle coste dell’Olanda nella giornata di oggi è scoppiato un incendio a bordo di una nave cargo che non sarebbe ancora stato domato completamente. Il bilancio delle vittime ammonterebbe ad uno, mentre vi sarebbero anche diversi feriti, il cui numero non è stato reso noto. Di certo, comunque, c’è che tutti e 23 i marinai che si trovavano a bordo sono stati portati in salvo, grazie all’intervento di diversi elicotteri di salvataggio. Non sono state ancora chiarite ufficialmente le cause dell’incendio a bordo della nave cargo al largo dell’Olanda, ma si suppone che sia legato ad una delle auto elettriche che c’erano a bordo, dirette verso il mercato egiziano.

Nave cargo in fiamme in Olanda: “Si sta inclinando”

Insomma, per fortuna a bordo della nave cargo che ha preso fuoco in Olanda non si troverebbe, attualmente, nessuno, mentre le operazioni per domare le fiamme sarebbero ancora in corso. Non si possono, per ora, stimare neppure i danni provocati dall’incendio, ma saranno quasi certamente ingenti dato che stava trasportando più di 3mila vetture, che dalla Germania sarebbero dovute arrivare fino in Egitto, per essere vendute. Di queste 3mila solamente 25 erano elettriche, ed una potrebbe aver preso fuoco.

L’allarme per l’incendio sulla nave cargo in Olanda sarebbe stato lanciato poco dopo la mezzanotte dai membri dell’equipaggio, che hanno raccontato di aver tentato anche di domare le fiamme, senza riuscirci. Attualmente la Guardia costiera sta cercando di spegnere l’incendio, anche per scongiurare la possibilità che l’imbarcazione, in balia delle onde e logorata dalle fiamme, affondi. Infatti, secondo un portavoce “si sta già inclinando notevolmente”. Ad ipotizzare che le fiamme siano divampate da una delle auto elettriche è stata la stessa Guardia costiera, sottolineando che gli incendi causati dai motori elettrici sono più complicati da spegnere rispetto a quelli generati dai serbatoi delle auto endotermiche.

Il video della nave cargo in fiamme in Olanda

🇳🇱 NETHERLANDS ▪️ Fire on the “Fremantle Highway” cargo ship with 3000 cars, near Ameland. The ship departed Germany, en route to Egypt. One sailor died (7/26) 🇳🇱 Нідерланди ▪️ Пожежа на ‘Fremantle Highway’ 🇳🇱 Niederlande ▪️ Brand auf dem Frachtschiff ‘Fremantle Highway’ pic.twitter.com/40ZlDNn14q — Breaking News 🗞️ (@AEagle98704) July 26, 2023

Het kustwachtvliegtuig heeft beelden gemaakt van het schip Fremantle Highway. Updates over dit incident staan op ons liveblog (evenals het 🎥beeld voor de media): https://t.co/gWwfcKau0z pic.twitter.com/5725cNodUh — Kustwacht Nederland (@Kustwacht_nl) July 26, 2023













